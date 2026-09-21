Σχολικός νοσηλευτής μόλις 7 ώρες την εβδομάδα: «Ακάλυπτο» για 18 ώρες παιδί με διαβήτη

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Σοβαρές καταγγελίες για τη νοσηλευτική κάλυψη μαθητών με προβλήματα υγείας στα σχολεία διατυπώνει η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, φέρνοντας στο προσκήνιο περίπτωση μαθητή της Α’ Δημοτικού με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, για τον οποίο, όπως αναφέρει, έχει διατεθεί σχολική νοσηλεύτρια μόλις για 7 ώρες την εβδομάδα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς σχολικοί νοσηλευτές καλούνται να μοιράζουν το ωράριό τους μεταξύ δύο ή ακόμη και τριών σχολικών μονάδων. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι με τον τρόπο αυτό σοβαρές ανάγκες μαθητών παραμένουν χωρίς επαρκή κάλυψη και ζητούν την άμεση πρόσληψη επιπλέον προσωπικού.

Μαθητής με ανάγκη συνεχούς επίβλεψης

Η Ομοσπονδία αναφέρεται ειδικότερα σε μαθητή της Α’ Δημοτικού στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, ο οποίος πάσχει από ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στην ιατρική γνωμάτευση για το παιδί αναγράφεται ρητά ότι ως προς τον βαθμό αυτονομίας του υπάρχει «ανάγκη συνεχούς επίβλεψης».

Παρά τα παραπάνω, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας τοποθέτησε σχολική νοσηλεύτρια στο συγκεκριμένο σχολείο για μόλις 7 ώρες εβδομαδιαίως.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής να παραμένει χωρίς νοσηλευτική κάλυψη για τις υπόλοιπες 18 ώρες της εβδομαδιαίας παρουσίας του στο σχολείο.

Η νοσηλεύτρια μοιράζεται σε τρεις σχολικές μονάδες

Όπως αναφέρεται, το ωράριο της σχολικής νοσηλεύτριας κατανέμεται και σε δύο όμορα ή συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία, στα οποία επίσης υπάρχουν μαθητές που χρειάζονται νοσηλευτική υποστήριξη.

Η Ομοσπονδία θέτει παράλληλα ζήτημα ως προς την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, σημειώνοντας ότι η σχετική διάταξη προβλέπει δυνατότητα επέκτασης των καθηκόντων του σχολικού νοσηλευτή σε μαθητές ενός συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου.

Οι γονείς θέτουν το ερώτημα ποιος θα αναλαμβάνει την επίβλεψη του μαθητή και τη διαχείριση ενός ενδεχόμενου περιστατικού υπογλυκαιμίας ή υπεργλυκαιμίας τις ώρες κατά τις οποίες η νοσηλεύτρια θα βρίσκεται στις άλλες σχολικές μονάδες.

Αντίστοιχο ερώτημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκύπτει και για δύο μαθητές που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία και έχουν επίσης ανάγκη νοσηλευτικής υποστήριξης.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο συνολικά για τρεις μαθητές με σοβαρές παθήσεις και υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κατανομή της νοσηλευτικής κάλυψης δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Ζήτημα και για τη συμμετοχή στη σχολική ζωή

Οι γονείς θέτουν ακόμη ζήτημα ισότιμης πρόσβασης των συγκεκριμένων παιδιών στην εκπαίδευση, διερωτώμενοι πώς μπορεί να εξασφαλιστεί τόσο η προστασία της υγείας τους όσο και η απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής.

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά σε περιπάτους, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές, όπου η ανάγκη παρουσίας του κατάλληλου προσωπικού μπορεί να είναι καθοριστική για μαθητές με σοβαρές παθήσεις.

Τι ζητούν οι γονείς

Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής ζητά την πρόσληψη επιπλέον σχολικού νοσηλευτή, ο οποίος θα αναλάβει την αποκλειστική και συνεχή επίβλεψη του μαθητή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, καθώς και την επαρκή κάλυψη των μαθητών των όμορων Νηπιαγωγείων με βάση τις ιατρικές ανάγκες τους.

Παράλληλα, ζητά επιπλέον προσλήψεις σχολικών νοσηλευτών, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι επείγουσες ανάγκες μαθητών με σοβαρές παθήσεις.

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται και το άρθρο 151 του ν. 5224/2025, το οποίο, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε Διευθυντή Εκπαίδευσης να επεκτείνει τα καθήκοντα σχολικού νοσηλευτή σε μαθητές ενός συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου.

Οι γονείς ζητούν την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης, την ανάκληση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί βάσει αυτής και τη θεσμοθέτηση τουλάχιστον ενός μόνιμου σχολικού νοσηλευτή με οργανική θέση σε κάθε σχολική μονάδα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες νοσηλευτικής υποστήριξης των μαθητών.

Η Ομοσπονδία καλεί τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Γονέων να προχωρήσουν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις περιοχές όπου καταγράφονται οξυμένα προβλήματα.

Παράλληλα, προαναγγέλλει κεντρική παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Για τη συγκέντρωση συνολικής εικόνας σχετικά με την κατάσταση στα σχολεία, καλεί ακόμη τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Γονέων να αποστείλουν αντίστοιχες καταγγελίες για περιπτώσεις ανεπαρκούς νοσηλευτικής κάλυψης.

«Οι γονείς δεν θα κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα όταν πρόκειται για τη ζωή των παιδιών μας», καταλήγει η Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της.