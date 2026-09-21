Ζαχαράκη από Τορόντο: Ενισχύεται η ελληνόγλωσση εκπαίδευση – Τι ανακοίνωσε για την Ομογένεια

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Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επισκέπτεται τον Καναδά, συμμετείχε στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου με τον Γ. Γεραπετρίτη και είχε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Οντάριο, τη δήμαρχο Τορόντο και εκπροσώπους της ομογένειας.

Επίσκεψη στον Καναδά πραγματοποιεί από το περασμένο Σάββατο η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η υπουργός παρέστη στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.κ. Αποστόλου, συνοδευόμενη από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση.

Όπως τόνισε, η ενθρόνιση «ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, με σεβασμό στη σπουδαία παρακαταθήκη του Αρχιεπισκόπου πρώην Καναδά κ.κ. Σωτηρίου». Στο πρόσωπο του νέου Αρχιεπισκόπου, σύμφωνα με την υπουργό, «συναντώνται το όραμα για να χτίσει νέες γέφυρες με την ομογένεια με έμφαση στη νεολαία, η εμπειρία και η ταπεινότητα».

Η κ. Ζαχαράκη πραγματοποίησε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Οντάριο, Ντάγκ Φορντ (Doug Ford), τη δήμαρχο του Τορόντο, Ολίβια Τσόου (Olivia Chow), καθώς και με μέλη της ελληνικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Είχε επίσης επαφές με μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι «η καρδιά της Ομογένειας χτυπά εκεί όπου βρίσκονται η Εκκλησία και το σχολείο μας», ενώ επισήμανε τη στήριξη των δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον Καναδά. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση για την επαναλειτουργία του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στο Τορόντο μέχρι το τέλος του έτους.