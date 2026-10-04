Μητσοτάκης: Ψηφιακό φροντιστήριο και ίδρυση νέου πανεπιστημιακού τμήματος στην Κατερίνη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

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Όλα όσα είπε ο πρωθυπουργός για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του.

Στις σημαντικότερες εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας στην Εκπαίδευση αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του.

Η εβδομάδα ξεκίνησε για μία ακόμα χρονιά με την λειτουργία του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, ενός ψηφιακού τόπου, όπου οι μαθητές της Γ’ Λυκείου παρακολουθούν ζωντανά μαθήματα ως ενίσχυση διδασκαλίας, ενώ οι μαθητές από την Ε’ Δημοτικού έως και την Β’ Λυκείου μπορούν να βρουν υλικό ως ασύγχρονη εκπαίδευση.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι 410.000 μαθητές αξιοποιούν πλέον το ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο αναμένεται εντός του έτους να επεκτείνει τις υπηρεσίες του, με τη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μία ακόμα είδηση που κάνει αίσθηση και αναμένεται να προσθέσει μία ακόμα ευκαιρία στις ακαδημαϊκές διαδρομές των αποφοίτων Λυκείων. Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτησή του ότι στη Κατερίνη δημιουργείται νέο προπτυχιακό πρόγραμμα από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος στη «Διοίκηση Ναυτιλιακών και Συνδυασμένων Μεταφορών».

Στοχευμένες πολιτικές στον χώρο της κατάρτισης

Αναφερόμενος στην υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα θετικά νέα από τον χώρο της αγοράς εργασίας είναι αποτέλεσμα πολιτικών που στοχεύουν να θεραπεύσουν κάποια εμπόδια.

«Θα δώσω δύο παραδείγματα: για τις γυναίκες, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια στην αγορά εργασίας, επέκταση του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων και την ενίσχυσή του με 5.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Για τους νέους μας, ενισχύουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, συνδέοντάς την πιο στενά με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων με παραρτήματα της ΔΥΠΑ μέσα στις επιχειρήσεις και στηρίζουμε με προγράμματα επιχειρηματικότητας τις ηλικίες 18–29 ετών, ώστε να κάνουν το δικό τους επαγγελματικό ξεκίνημα. Συνεχίζουμε, ώστε αυτή η πρόοδος να φτάσει σε ακόμη περισσότερους συμπολίτες μας», ανέφερε στην ανάρτησή του.