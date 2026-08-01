Νέα εποχή για το gov.gr: Τι αλλάζει στις ψηφιακές υπηρεσίες – Όλες οι νέες λειτουργίες του

Πίνακας περιεχομένων

Το gov.gr αποκτά νέες λειτουργίες που απλοποιούν τις συναλλαγές με το Δημόσιο, εισάγοντας μία μόνο σύνδεση με Taxisnet, το νέο gov.gr Messenger και δυνατότητα αξιολόγησης των ψηφιακών υπηρεσιών από τους πολίτες.

Gov.gr: Νέες λειτουργίες για πιο γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές με το Δημόσιο

Το gov.gr περνά σε μια νέα φάση αναβάθμισης, με στόχο να κάνει πιο απλές, πιο γρήγορες και πιο ασφαλείς τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο, μέσα από νέες ψηφιακές λειτουργίες και ένα πιο προσωποποιημένο περιβάλλον χρήσης.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών περιλαμβάνονται η δυνατότητα μίας μόνο σύνδεσης με τους κωδικούς Taxisnet, η δημιουργία του νέου gov.gr Messenger για την επικοινωνία των δημόσιων φορέων με τους πολίτες και η δυνατότητα αξιολόγησης των ψηφιακών υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής.

Μία σύνδεση για περισσότερες υπηρεσίες

Με τη νέα λειτουργία του gov.gr, οι χρήστες θα χρειάζεται να πραγματοποιούν μόνο μία σύνδεση με τους κωδικούς Taxisnet και στη συνέχεια θα μπορούν να χρησιμοποιούν περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Παράλληλα, αποκτούν πρόσβαση στις προσωποποιημένες ενότητες «Θυρίδα Πολίτη», «Υπηρεσίες μου» και «Φορείς μου», ενώ θα μπορούν να αποθηκεύουν τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν συχνότερα. Οι δυνατότητες αυτές θα επεκτείνονται σταδιακά σε όλο και περισσότερες υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

Σήμερα, οι νέες λειτουργίες υποστηρίζουν ήδη αρκετές από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του gov.gr, όπως η Υπεύθυνη Δήλωση, η Εξουσιοδότηση, η Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, καθώς και δημοτολογικά και ληξιαρχικά πιστοποιητικά. Συνολικά, μέσω του gov.gr παρέχονται 2.268 ψηφιακές υπηρεσίες.

Gov.gr Messenger: Το νέο κανάλι επικοινωνίας με το Δημόσιο

Βασική καινοτομία της αναβάθμισης αποτελεί το gov.gr Messenger, ένα νέο ασφαλές σύστημα επικοινωνίας μέσω του οποίου οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να αποστέλλουν ενημερώσεις, ειδοποιήσεις, υπενθυμίσεις και μηνύματα που αφορούν προσωπικές υποθέσεις των πολιτών.

Οι χρήστες θα μπορούν να βρίσκουν όλα τα μηνύματα μέσα από τη διαδρομή Θυρίδα Πολίτη → Τα μηνύματά μου → gov.gr Messenger, ενώ η ίδια λειτουργία ενσωματώνεται και στο Gov.gr Wallet. Με κάθε νέο μήνυμα θα αποστέλλεται αυτόματα ειδοποίηση (push notification) στο κινητό τηλέφωνο του πολίτη.

Περισσότερη ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο σύστημα ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών με το Δημόσιο.

Η συγκέντρωση των επίσημων ενημερώσεων μέσα στο ασφαλές περιβάλλον του gov.gr περιορίζει την ανάγκη αποστολής SMS ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που περιέχουν συνδέσμους, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης (phishing). Παράλληλα, μειώνεται και το κόστος αποστολής μαζικών SMS για το Δημόσιο.

Οι πολίτες θα αξιολογούν πλέον τις υπηρεσίες

Μία ακόμη νέα δυνατότητα αφορά την αξιολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ηλεκτρονικής συναλλαγής, οι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν σύντομη φόρμα αξιολόγησης, καταγράφοντας την εμπειρία τους από τη χρήση της υπηρεσίας. Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης μέσα από τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των χρηστών.

Η αναβάθμιση εντάσσεται στο ευρύτερο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου και του νέου συστήματος διαχείρισης σχέσεων με τους πολίτες (CRM), με πρόβλεψη για σταδιακή ενσωμάτωση ακόμη περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών στο νέο περιβάλλον του gov.gr.