Στεγαστικό επίδομα ΣΑΕΚ: Πληρώθηκαν οι δικαιούχοι – Ποιοί έλαβαν έως 2.000 ευρώ

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Ολοκληρώθηκε η καταβολή του στεγαστικού επιδόματος από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στους δικαιούχους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025, κατόπιν σχετικής επιχορήγησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., υλοποιώντας μία ακόμη σημαντική διαδικασία στήριξης της δημόσιας επαγγελματικής κατάρτισης.

Η έγκριση της καταβολής του ποσού 2.096.500 ευρώ (1.500 ανά δικαιούχο – 2.000 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης) σε 1367 δικαιούχους καταρτιζόμενους αποτελεί αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας ΕΕΚ και ΔΒΜ του ΥΠΑΙΘΑ με τις υπηρεσίες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, οι οποίες εργάστηκαν συντονισμένα για την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025 εγκρίθηκαν 1.367 δικαιούχοι, έναντι 1.279 το προηγούμενο έτος (+6,9%), ενώ το συνολικό ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 2.096.500 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2023-2024. Η συνεχής αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων και του ύψους της ενίσχυσης επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των πρόσφατων παρεμβάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τη διεύρυνση των δικαιούχων και την απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος. Υπενθυμίζεται ότι, με την Κ.Υ.Α. της 5ης Φεβρουαρίου 2026 (ΦΕΚ Β΄550) του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημητρίου Παπαστεργίου, του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνου Βλάση και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιου Πετραλιά διευρύνθηκαν τα γεωγραφικά κριτήρια επιλεξιμότητας και απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες, με άμεση εφαρμογή για το έτος κατάρτισης 2024-2025, γεγονός που συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση του μέτρου.

Το στεγαστικό επίδομα αποτελεί ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης των καταρτιζόμενων που φοιτούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους διαβίωσης και στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν έμπρακτα τους καταρτιζόμενους, αναβαθμίζουν τις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. και ενδυναμώνουν τον ρόλο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά.