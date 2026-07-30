Νέες δράσεις 48,5 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και τη στήριξη των φοιτητών

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Στην υλοποίηση νέων δράσεων για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών πανεπιστημίων και την ενίσχυση της υποστήριξης προς τους φοιτητές προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, και σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης προς τα 25 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» συνολικά 51 νέες πράξεις.

Οι δράσεις έχουν ως βασικό στόχο την οργανωτική και ψηφιακή αναβάθμιση των ΑΕΙ, τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και την υποστήριξη της ένταξης των φοιτητριών και των φοιτητών στην αγορά εργασίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων ανέρχεται σε 48.471.560 ευρώ.

Οι πέντε δομές που ενισχύονται στα πανεπιστήμια

Στο πλαίσιο των νέων πράξεων και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ, υποστηρίζεται η λειτουργία πέντε βασικών μονάδων και δομών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών παρέχει βοήθεια στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους ζωής, συμβάλλοντας στη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους, αλλά και στην ομαλότερη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Η συγκεκριμένη μονάδα υποστηρίζει τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικο

Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού συμβάλλει στην κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου κάθε ΑΕΙ και στη σύνταξη σχεδίων συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού.

Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, με στόχο την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων που υλοποιούνται στα πανεπιστήμια.

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες για την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, με έμφαση στη βελτίωση της διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών πρακτικών.

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των δράσεων

Η διαδικασία ένταξης των επιμέρους πράξεων ολοκληρώθηκε σταδιακά από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2026.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και την ενίσχυση της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.