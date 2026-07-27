Ιδιωτικά Πανεπιστήμια – Συνταγματική αναθεώρηση: Η αιχμηρή παρέμβαση Πιερρακάκη για το άρθρο 16 και την ανώτατη εκπαίδευση

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Με αιχμή την αναθεώρηση του άρθρου 16 και τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της αντιπολίτευσης από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ο υπουργός έκανε λόγο για «εκκωφαντικές αντιφάσεις» στις θέσεις των κομμάτων, υπερασπίστηκε τη μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και υποστήριξε ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης και της ελληνικής οικονομίας.

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Κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνέδεσε τη συνταγματική αναθεώρηση με την ανάγκη διασφάλισης της δημοσιονομικής σταθερότητας, της διαγενεακής δικαιοσύνης, της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης και της μεταρρύθμισης στην ανώτατη εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η χώρα να παραδώσει στις επόμενες γενιές ένα ισχυρότερο κράτος, με περισσότερες ευκαιρίες και σύγχρονους θεσμούς.

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Υπερασπίστηκε τη μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αναθεώρηση του άρθρου 16, υπενθυμίζοντας ότι ως υπουργός Παιδείας είχε εισηγηθεί τον νόμο που επέτρεψε τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Όπως σημείωσε, ο νόμος εφαρμόστηκε, κρίθηκε συνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας και πλέον αποτελεί μια πραγματικότητα που, όπως είπε, αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση.

Κριτική σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ.

Ο υπουργός άσκησε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους απέναντι στην αναθεώρηση του άρθρου 16.

Όπως υποστήριξε, η ΕΛ.Α.Σ., από τη μία δηλώνει ότι δεν θα καταργήσει το ισχύον πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και, από την άλλη, αρνείται να ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Αντίστοιχα, ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ δηλώνει πως θα στηρίξει τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά εξακολουθεί να απορρίπτει τον νόμο που άνοιξε τον δρόμο για τη συγκεκριμένη αλλαγή.

«Η αντίφαση είναι πια εκκωφαντική. Η αντιπολίτευση δεν αναμετράται με την κυβέρνηση αλλά με τις ίδιες της τις θέσεις και με την απόσταση που τις χωρίζει από την πραγματικότητα του 2026», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η μεταρρύθμιση μπορεί να προσθέσει 10,2 δισ. ευρώ στην οικονομία»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ακόμη ότι η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων μπορεί να έχει σημαντικό οικονομικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Επικαλέστηκε μελέτη της Deloitte, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση μπορεί μέσα σε πέντε χρόνια να προσθέσει 10,2 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, 1,9 δισ. ευρώ στα δημόσια έσοδα και να δημιουργήσει περίπου 73.500 νέες θέσεις εργασίας.

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Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί από χώρα εξαγωγής ανθρώπινου κεφαλαίου σε διεθνή προορισμό γνώσης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

«Το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται τείχη»

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η ενίσχυση των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν αποδυναμώνει το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Αντίθετα, όπως ανέφερε, ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο χρειάζεται περισσότερους πόρους, έρευνα, ποιότητα και εξωστρέφεια και όχι απαγορεύσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 συνοδεύεται από κρατική εποπτεία, αξιολόγηση και υψηλές ακαδημαϊκές προδιαγραφές, ενώ υποστήριξε ότι διορθώνει και μια κοινωνική ανισότητα, καθώς μέχρι σήμερα όσοι είχαν οικονομική δυνατότητα επέλεγαν σπουδές σε μη κρατικά πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν γίνεται για να προστατευτεί το παρελθόν αλλά για να προετοιμαστεί η χώρα για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Όπως ανέφερε, κάθε γενιά καλείται να αποφασίσει αν θα παραδώσει στις επόμενες εκκρεμότητες του παρελθόντος ή περισσότερες δυνατότητες για το μέλλον, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία της αναθεώρησης «κοινή ευθύνη απέναντι στην Ιστορία».