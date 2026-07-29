Άριστοι μαθητές εκτός σχολών και πανεπιστημιακά τμήματα με κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ – Τι καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί

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Σφοδρή κριτική στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ασκούν οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις (ΣΥΝΕΚ), με αφορμή τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026 και τις 9.739 κενές θέσεις που καταγράφηκαν στα δημόσια πανεπιστήμια.

Όπως επισημαίνουν, από τις 62.329 διαθέσιμες θέσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ καλύφθηκε το 84,4%, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου μία στις έξι θέσεις δεν κατέληξε σε νέο φοιτητή ή νέα φοιτήτρια, ενώ το 2026 αποτελεί την έκτη συνεχόμενη χρονιά εφαρμογής της ΕΒΕ με χιλιάδες θέσεις να παραμένουν κενές.

Οι ΣΥΝΕΚ υποστηρίζουν ότι η ΕΒΕ λειτουργεί ως μηχανισμός αποκλεισμού, καθώς, όπως αναφέρουν, αφήνει εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ακόμη και υποψηφίους με καλές ή πολύ υψηλές βαθμολογίες, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε μαρασμό πανεπιστημιακά τμήματα τόσο στην περιφέρεια όσο και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν στις Αρχιτεκτονικές Σχολές, όπου μαθητές μπορεί να αποκλειστούν για ελάχιστα μόρια λόγω της ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα σχεδίου, αλλά και στο γεγονός ότι το σχέδιο έχει ουσιαστικά αποδυναμωθεί μέσα στο Λύκειο.

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Παράλληλα, οι ΣΥΝΕΚ συνδέουν την εφαρμογή της ΕΒΕ με την ενίσχυση των ιδιωτικών κολεγίων και πανεπιστημίων, καταγγέλλοντας ότι ενώ χιλιάδες νέοι αποκλείονται από τα δημόσια ΑΕΙ, στα ιδιωτικά ιδρύματα δεν ισχύουν αντίστοιχα βαθμολογικά όρια. Κατηγορούν επίσης την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει τις χρόνιες αδυναμίες του δημόσιου σχολείου, όπως τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, τα παρωχημένα βιβλία, την έλλειψη εργαστηρίων και βιβλιοθηκών και τις ανεπαρκείς υποδομές.

Τέλος, οι ΣΥΝΕΚ ζητούν την κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, τη μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, την ενίσχυση ενός ποιοτικού, δημόσιου και συμπεριληπτικού σχολείου για όλα τα παιδιά και την κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, υποστηρίζοντας ότι μια ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση πρέπει να βασίζεται στη συμμετοχή, στη χρηματοδότηση, στον διάλογο και στην ενίσχυση των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΣΥΝΕΚ:

Έκτη χρονιά εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Αποκλεισμός χιλιάδων μαθητών/τριών από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση προς όφελος των ιδιωτικών κολλεγίων – πανεπιστημίων

Από τις 62.329 θέσεις εισαγωγής για υποψηφίους ΓΕΛ στη Γενική Σειρά, 9.739 μένουν κενές λόγω εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Το ποσοστό πλήρωσης επομένως διαμορφώνεται εφέτος στο 84,4%, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου μία στις έξι διαθέσιμες θέσεις δεν καταλήγει σε νέο/α φοιτητή/τρια. Εφέτος είναι η έκτη χρονιά εφαρμογής της ΕΒΕ, αφήνοντας κενές χιλιάδες διαθέσιμες θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Από το 2021 οι κενές θέσεις έχουν ως εξής:

2021: 14.281 κενές θέσεις

2022: 10.839 κενές θέσεις

2023: 10.745 κενές θέσεις

2024: 11.458 κενές θέσεις

2025: 10.636 κενές θέσεις

2026: 9.739 κενές θέσεις

Η ΕΒΕ, καθώς δεν αποτελεί απόλυτο αλλά σχετικό βαθμολογικό όριο εισαγωγής στις πανεπιστημιακές σχολές, δημιουργεί τεχνηέντως ανεπαρκείς υποψηφίους/ες. Συνεπώς γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις τριτοβάθμιας.

Η παραπληροφόρηση ότι στα πανεπιστήμια περνούσαν με βαθμολογία 2 και 3 και η σπέκουλα ενάντια στην ποιότητα των δημόσιων πανεπιστημίων αποκαλύπτεται κάθε χρονιά, αφού εκτός σχολών μένουν πια υποψήφιοι/ες ακόμα και με μέτριες έως άριστες βαθμολογίες. Επίσης, μαθητές και μαθήτριες με καλές και άριστες βαθμολογίες δεν θα μπουν στη σχολή προτίμησής τους. Χαρακτηριστικότερη, ίσως είναι η περίπτωση των αρχιτεκτονικών σχολών, απ’ όπου άριστοι μαθητές/τριες αποκλείονται ακόμα και για ελάχιστα μόρια, διότι δεν έχουν πιάσει την ΕΒΕ του σχεδίου, μάθημα ουσιαστικά κατηργημένο από το λύκειο. Αλλά και παιδιά που αρίστευσαν στα μαθήματα βαρύτητας, δεν έχουν τον ελάχιστο Μ.Ο. για να φοιτήσουν στη σχολή που επιθυμούν.

Την ίδια στιγμή που αποκλείεται ένα τόσο μεγάλο πλήθος υποψηφίων, πολλά πανεπιστημιακά τμήματα μένουν για έκτη συνεχόμενη χρονιά με κενές θέσεις και απειλούνται με μαρασμό και κατάργηση. Η απειλή αυτή αφορά τόσο περιφερειακά τμήματα όσο και τμήματα πανεπιστημίων μεγάλων αστικών κέντρων και μάλιστα υψηλής ζήτησης.

Αντιθέτως, τα ιδιωτικά κολλέγια δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να συμπληρώσουν και να επεκτείνουν την πελατεία τους, μοιράζοντας πλέον αφειδώς πτυχία, αφού εκεί δεν ισχύει καμία βάση εισαγωγής ή άλλη προϋπόθεση πέραν της οικονομικής.

Μέσα σε μια εποχή στέρησης και φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, με το δημόσιο σχολείο να μαραζώνει από τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και υποδομών, η κυβέρνηση της ΝΔ επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τον ρόλο της ως ντίλερ ιδιωτικών συμφερόντων. Αντί να βελτιώσει τις συνθήκες μάθησης, αποκλείει χιλιάδες παιδιά από τα δημόσια πανεπιστήμια ώστε να τα στείλει σε ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια. Ποια μέτρα πήρε το ΥΠΑΙΘ και το ΙΕΠ ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις και το γνωστικό υπόβαθρο των παιδιών που τώρα κρίνει ως ανάξια; Ποια μέτρα θα πάρει ώστε και οι επόμενες γενιές μαθητών/τριών να λάβουν ποιοτική εκπαίδευση; Μήπως η κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων και του σχεδίου από το λύκειο, η κατάργηση της κοινωνιολογίας, η αυταρχική επαναφορά της διαγωγής, η τιμωρητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συνέβαλαν στη βελτίωση της εκπαίδευσης; Τα παρωχημένα εγχειρίδια, οι απαρχαιωμένες μέθοδοι αξιολόγησης των μαθητών/τριών, τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, η απουσία εργαστηρίων, βιβλιοθηκών και άλλων υποδομών είναι η ντροπή της εκπαίδευσης και όχι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που πασχίζουν.

Η Ελλάδα είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν φτάσει τον ευρωπαϊκό στόχο για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω από 40%. Όμως η κυβέρνηση, το θεωρεί αυτό μειονέκτημα και οραματίζεται χαμηλής ειδίκευσης φτηνό εργατικό δυναμικό, χωρίς εργασιακά δικαιώματα και μισθολογικές απαιτήσεις. Οι εκπαιδευτικοί της σχεδιασμοί αποκλείουν αποδεδειγμένα ικανούς/ες μαθητές/τριες από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και οδηγούν πλήθος παιδιών στα ιδιωτικά κολέγια.

Μια σοβαρή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση προϋποθέτει όραμα, στρατηγικό σχεδιασμό που δεν έχει ως αφετηρία του τον αποκλεισμό αλλά τη συμμετοχή, διάλογο με τα εκλεγμένα όργανα να γονέων, μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών και πιλοτικές εφαρμογές των οποίων τα αποτελέσματα θα επανεκτιμώνται. Η εκπαίδευση έχει ανάγκη από γενναία χρηματοδότηση, επιστημονικά σχεδιασμένα προγράμματα σπουδών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, επαρκή και έγκαιρη στελέχωση όλων των εκπαιδευτικών δομών, ενίσχυση των υποδομών, καθώς και σοβαρά αντισταθμιστικά μέτρα για τα μορφωτικά και ψυχοκοινωνικά ελλείμματα.

Απαιτούμε:

Κατάργηση της ΕΒΕ

Μείωση μαθητών/τριών ανά τμήμα

Ποιοτικό Δημόσιο Συμπεριληπτικό Σχολείο για όλα τα Παιδιά

Κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων