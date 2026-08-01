ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικά Πανεπιστήμια: «Πρωτοφανής υπεκφυγή» της κυβέρνησης για τα Ν.Π.Π.Ε.

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Ν.Π.Π.Ε.: Νέα ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για τις αδειοδοτήσεις και τα έγγραφα που δεν κατατέθηκαν στη Βουλή

Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για τη διαδικασία αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) πραγματοποίησε το ΠΑΣΟΚ, επαναφέροντας το ζήτημα έναν χρόνο μετά την αρχική Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων.

Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλλει ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα ουσιαστικές απαντήσεις ούτε έχει διαβιβάσει στη Βουλή τα έγγραφα που είχαν ζητηθεί, κάνοντας λόγο για απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και επιλογή αδιαφάνειας.

Νέα παρέμβαση από τον Στέφανο Παραστατίδη

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, κατέθεσε νέα Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για το σύνολο των Ν.Π.Π.Ε. που αδειοδοτήθηκαν κατά τα έτη 2025 και 2026.

Η νέα παρέμβαση έρχεται, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, έναν χρόνο μετά την αρχική κατάθεση του σχετικού κοινοβουλευτικού ελέγχου, χωρίς στο μεταξύ να έχουν δοθεί τα στοιχεία που ζητήθηκαν.

Το κόμμα υπενθυμίζει ακόμη ότι, πριν από περισσότερους από δέκα μήνες, ο αρμόδιος υφυπουργός είχε αποδώσει την καθυστέρηση σε «υπηρεσιακή κωλυσιεργία» και είχε δηλώσει από το βήμα της Βουλής ότι η απάντηση είχε ήδη πρωτοκολληθεί και επρόκειτο να διαβιβαστεί.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από τα αδειοδοτημένα Ν.Π.Π.Ε.

Με τη νέα Ερώτηση ζητείται να αποσαφηνιστεί ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπέβαλαν τις αιτήσεις αδειοδότησης και ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι των φορέων που λειτουργούν τα Ν.Π.Π.Ε.

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά να διευκρινιστεί ποιος κατέβαλε σε κάθε περίπτωση το προβλεπόμενο παράβολο και την εγγυητική επιστολή.

Ειδικότερα, τίθεται το ερώτημα εάν τα συγκεκριμένα ποσά καταβλήθηκαν από το αλλοδαπό μητρικό πανεπιστήμιο ή από πρόσωπα και εταιρείες που συνδέονται με τα ελληνικά κολλέγια που προϋπήρχαν.

Ερωτήματα για τη συμμετοχή των ξένων πανεπιστημίων

Στο επίκεντρο της νέας κοινοβουλευτικής παρέμβασης βρίσκεται και ο πραγματικός ρόλος των αλλοδαπών πανεπιστημίων στη λειτουργία των Ν.Π.Π.Ε.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συμμετοχή τους στη διοίκηση, στην ακαδημαϊκή εποπτεία, στη διασφάλιση ποιότητας και στον στρατηγικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, ζητείται να διευκρινιστεί εάν τα Ν.Π.Π.Ε. μοιράζονται κοινή διοίκηση, στελέχη, υπηρεσίες, εγκαταστάσεις και οργανωτική δομή με τα κολλέγια που λειτουργούσαν ήδη στην Ελλάδα.

Πώς ελέγχεται η τήρηση των προϋποθέσεων

Η Ερώτηση περιλαμβάνει ακόμη αίτημα για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία μέσω της οποίας ελέγχεται ότι οι προϋποθέσεις αδειοδότησης εξακολουθούν να τηρούνται και μετά την έναρξη λειτουργίας των Ν.Π.Π.Ε.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά να κατατεθούν στη Βουλή οι αποφάσεις αδειοδότησης, οι εκπαιδευτικές συμφωνίες με τα αλλοδαπά πανεπιστήμια, καθώς και τα έγγραφα που αφορούν την ακαδημαϊκή εποπτεία και τη διασφάλιση ποιότητας.

Στα αιτούμενα έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης οι εκθέσεις καταλληλότητας των εγκαταστάσεων και τα στοιχεία από μεταγενέστερους ελέγχους συμμόρφωσης.

Τα οικονομικά και υπηρεσιακά έγγραφα που ζητούνται

Ο Στέφανος Παραστατίδης ζητά ακόμη αντίγραφα των εγγυητικών επιστολών, των παραβόλων και των τραπεζικών εγγράφων, προκειμένου να προκύψει ποιος κατέβαλε στην πράξη τα απαιτούμενα ποσά.

Παράλληλα, ζητείται να διαβιβαστούν όλες οι υπηρεσιακές γνωμοδοτήσεις που αφορούν τη σχέση κάθε Ν.Π.Π.Ε. με το αντίστοιχο μητρικό πανεπιστήμιο.

Κατά το ΠΑΣΟΚ, η συνεχιζόμενη μη παροχή απαντήσεων δεν μπορεί πλέον να αποδοθεί σε απλή διοικητική καθυστέρηση, αλλά συνιστά πολιτική επιλογή αδιαφάνειας και λειτουργεί, όπως υποστηρίζει, ως «ομολογία ενοχής» της κυβέρνησης.