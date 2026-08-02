Διακοπή θητειών εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Την απόσυρση του νέου βιβλίου Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου ζητούν ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, και ο γραμματέας του Τομέα Παιδείας του κόμματος, Σωκράτης Κάτσικας, υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενό του αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα και σεξιστικές αντιλήψεις που δεν συνάδουν με τον παιδαγωγικό και δημοκρατικό ρόλο της δημόσιας εκπαίδευσης.