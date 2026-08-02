Διακοπή θητειών εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
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Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση απόφασης που αφορά τη διακοπή θητειών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.
Η απόφαση περιλαμβάνει τη διακοπή της διετούς θητείας εκπαιδευτικού που υπηρετεί σε Πειραματικό Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Οι σχετικές αποφάσεις δημοσιεύθηκαν επισήμως και αφορούν τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από το επίσημο έγγραφο που έχει αναρτηθεί.
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Στην Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ