Ενδοσχολικές εξετάσεις: Τι ανακοινώθηκε για τη νέα σχολική χρονιά

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Η εξεταστέα ύλη για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2026-2027 καθορίστηκε με υπουργική απόφαση

Εξεταστέα ύλη: Καθορίστηκε το περιεχόμενο των μαθημάτων για τις εξετάσεις του Λυκείου το 2026-2027

Η εξεταστέα ύλη για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών του Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2026-2027 καθορίστηκε με υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η απόφαση προσδιορίζει αναλυτικά το περιεχόμενο των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτώς στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Το κείμενο περιλαμβάνει τις ενότητες, τα διδακτικά εγχειρίδια, τις οδηγίες διδασκαλίας και το εξεταζόμενο περιεχόμενο ανά γνωστικό αντικείμενο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραπέμπει και σε προγενέστερες υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή της εξεταστέας ύλης σε συγκεκριμένα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου.

Η απόφαση καλύπτει όλα τα βασικά γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα

Στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης καθορίζεται η εξεταστέα ύλη για τις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Λατινικών, της Ιστορίας, καθώς και των υπόλοιπων γραπτώς εξεταζόμενων γνωστικών αντικειμένων που προβλέπονται για το σχολικό έτος 2026-2027.

Για κάθε μάθημα προσδιορίζονται με σαφήνεια τα σχολικά εγχειρίδια που αξιοποιούνται, τα βιβλία αναφοράς όπου απαιτείται, καθώς και οι ενότητες, τα κεφάλαια ή τα κείμενα που αποτελούν αντικείμενο εξέτασης, με ειδικές επισημάνσεις όπου αυτές κρίνονται απαραίτητες.

Αναλυτική περιγραφή της ύλης ανά τάξη και μάθημα

Η υπουργική απόφαση παραθέτει αναλυτικά το εξεταζόμενο περιεχόμενο για κάθε τάξη του Λυκείου. Ειδικότερα, για την Α΄ και τη Β΄ Λυκείου περιγράφονται τα κεφάλαια, οι ενότητες και τα γραμματικά ή συντακτικά φαινόμενα, όπου αυτό απαιτείται, ενώ για ορισμένα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου η εξεταστέα ύλη ορίζεται μέσω παραπομπής σε προγενέστερη υπουργική απόφαση.

Παράλληλα, στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας αποτυπώνονται οι δεξιότητες που αναμένεται να αξιολογηθούν, οι θεματικές ενότητες των κειμένων και οι μαθησιακοί στόχοι που συνδέονται με την κατανόηση, την ερμηνεία και την παραγωγή λόγου. Αντίστοιχα, στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι ενότητες και τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη.

Οδηγός για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Η απόφαση λειτουργεί ως το επίσημο πλαίσιο για την προετοιμασία μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς καθορίζει το σύνολο της εξεταζόμενης ύλης για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα του Γενικού Λυκείου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2026-2027.

Με την έκδοση της υπουργικής απόφασης αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο που θα αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, όπως αυτό αναλύεται για κάθε τάξη, μάθημα και τύπο σχολείου στο πλήρες κείμενο της απόφασης.

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