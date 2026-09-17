Επίθεση με απειλή μαχαιριού στο campus του Παν. Θεσσαλίας: Τι καταγγέλουν οι φοιτητές στο iPaideia

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Οι φοιτητές ζητούν ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστημιακά κτίρια, εγκατάσταση καμερών ασφαλείας, ουσιαστικό έλεγχο της πρόσβασης στους πανεπιστημιακούς χώρους και, όπου απαιτείται, στα αμφιθέατρα

Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επανέρχεται στο προσκήνιο μετά το πρόσφατο περιστατικό ληστείας με την απειλή μαχαιριού σε βάρος 24χρονου φοιτητή στη Γαιόπολις, στη Λάρισα.

Το Συμβούλιο Φοιτητών εκφράζει έντονη ανησυχία και ζητά συγκεκριμένες παρεμβάσεις, από την ενίσχυση της φύλαξης και τον έλεγχο της πρόσβασης μέχρι την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, επιμένοντας παράλληλα ότι το ζητούμενο δεν είναι ένα «κλειστό» Πανεπιστήμιο, αλλά ένας χώρος ανοιχτός και ασφαλής για φοιτητές και εργαζομένους.

Με αφορμή το περιστατικό, το iPaideia.gr επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,Νικόλαο Νεαμονίτη .

Η ληστεία που προκάλεσε ανησυχία

Αφορμή για την παρέμβαση του Συμβουλίου Φοιτητών αποτέλεσε η ληστεία σε βάρος 24χρονου φοιτητή στον χώρο της Γαιόπολις στη Λάρισα, κατά την οποία υπήρξε απειλή με μαχαίρι.

Το Συμβούλιο χαρακτηρίζει το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό και σημειώνει ότι είναι εύλογο ένα τέτοιο συμβάν να δημιουργεί ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Στην ανακοίνωσή του ζητά να ληφθούν μέτρα που θα διατηρούν το Πανεπιστήμιο ανοιχτό και προσβάσιμο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη προστασία για όσους σπουδάζουν και εργάζονται σε αυτό.

Ερωτηθείς από το iPaideia.gr εάν η συγκεκριμένη ληστεία αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό ή εάν έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα άλλες κλοπές, επιθέσεις ή παρουσία εξωπανεπιστημιακών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Φοιτητών ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει φτάσει στο Συμβούλιο αναφορά για άλλο παρόμοιο συμβάν.

Υπάρχουν, ωστόσο, όπως επισημαίνει, αναφορές για την παρουσία ατόμων που δεν φαίνεται να έχουν συγκεκριμένο λόγο να βρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Το Συμβούλιο αποφεύγει να συνδέσει τις συγκεκριμένες αναφορές με παραβατικά περιστατικά χωρίς επίσημα στοιχεία.

«Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις χωρίς επίσημα στοιχεία», τονίζει ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι εκείνο που θεωρούν δεδομένο είναι πως η ληστεία ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Το Συμβούλιο Φοιτητών βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρός του στο iPaideia.gr, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τη Διοίκηση.Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί ο σχεδιασμός για την ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Οι φοιτητές ζητούν να υπάρξει σαφές σχέδιο με συγκεκριμένα μέτρα και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, δηλώνοντας παράλληλα ότι είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν θεσμικά με το Πανεπιστήμιο.

«Από την πλευρά μας, ως Συμβούλιο Φοιτητών, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε θεσμικά και να συμβάλουμε σε κάθε προσπάθεια που θα ενισχύσει την ασφάλεια της πανεπιστημιακής κοινότητας», αναφέρει ο Πρόεδρος.

Τι λένε οι φοιτητές για το αίσθημα ανασφάλειας

Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι εάν το τελευταίο περιστατικό έχει ήδη επηρεάσει την καθημερινότητα των φοιτητών και εάν υπάρχουν χώροι τους οποίους αποφεύγουν.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν αναφορές και συζητήσεις με φοιτητές που εκφράζουν ανησυχία, κυρίως για σημεία όπου η επιτήρηση είναι περιορισμένη ή κατά τις ώρες που η παρουσία κόσμου είναι μικρότερη.

Δεν προχωρά, ωστόσο, σε γενίκευση της εικόνας, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή ή έρευνα που να επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για το σύνολο της φοιτητικής κοινότητας.

Για τον λόγο αυτό, το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία τη συστηματική καταγραφή των αναγκών και των ανησυχιών των φοιτητών, ώστε οποιαδήποτε μέτρα αποφασιστούν να ανταποκρίνονται στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Ποιο μέτρο ζητούν να εφαρμοστεί άμεσα

Στο ερώτημα του iPaideia.gr για το ποια παρέμβαση μπορεί να γίνει χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση ενός συνολικού σχεδιασμού, η απάντηση του Συμβουλίου είναι σαφής: ενίσχυση της φύλαξης και ουσιαστικότερος έλεγχος της πρόσβασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα σημεία εισόδου και εξόδου των πανεπιστημιακών χώρων.

Παράλληλα, προτείνεται να ξεκινήσει άμεσα η χαρτογράφηση των σημείων στα οποία εντοπίζονται μεγαλύτερες ανάγκες ασφάλειας, προκειμένου οι παρεμβάσεις να γίνουν στοχευμένα.

«Δεν χρειάζεται να περιμένουμε έναν συνολικό σχεδιασμό για να κάνουμε τα πρώτα βήματα. Ο συνολικός σχεδιασμός μπορεί και πρέπει να προχωρήσει παράλληλα», επισημαίνει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Φοιτητών.

Ελεγχόμενη είσοδος, κάμερες και ενίσχυση της φύλαξης

Το Συμβούλιο Φοιτητών καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την ασφάλεια.

Μεταξύ άλλων, ζητά ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστημιακά κτίρια με σύγχρονα συστήματα πρόσβασης, καθώς και ουσιαστικό έλεγχο της πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου και, όπου απαιτείται, στα αμφιθέατρα.

Ζητά επίσης την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας σε κοινόχρηστους χώρους και σημεία εισόδου και εξόδου, όπου αυτό επιτρέπεται, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να τηρούνται πλήρως το θεσμικό πλαίσιο και οι απαιτήσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της φύλαξης και τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε περιστατικά που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι αντίστοιχα μέτρα έχουν ήδη εξαγγελθεί από το Υπουργείο Παιδείας για τα ελληνικά Πανεπιστήμια και ζητά πλέον να υπάρξει εφαρμογή και στους χώρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Παράλληλα, το Συμβούλιο Φοιτητών δηλώνει ότι θα στηρίξει τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε πρωτοβουλίες που θα έχουν ως στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας.

Όπως αναφέρει, όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αποσκοπούν στην προστασία των φοιτητών και συνολικά της πανεπιστημιακής κοινότητας, θα στηρίζει την προσπάθεια.

Η θέση που διατυπώνει, ωστόσο, είναι ότι τα μέτρα ασφάλειας δεν θα πρέπει να μετατρέψουν το Πανεπιστήμιο σε κλειστό χώρο.

«Δεν ζητάμε ένα κλειστό Πανεπιστήμιο. Ζητάμε ένα ανοιχτό, σύγχρονο και ασφαλές Πανεπιστήμιο, στο οποίο οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι θα μπορούν να βρίσκονται, να σπουδάζουν και να εργάζονται χωρίς να αισθάνονται απροστάτευτοι», τονίζει το Συμβούλιο.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η απάντηση του Προέδρου στο iPaideia.gr: «Το ζητούμενο δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα κλειστό Πανεπιστήμιο. Είναι να έχουμε ένα ανοιχτό, ελεύθερο και ταυτόχρονα ασφαλές Πανεπιστήμιο».

Για το Συμβούλιο Φοιτητών, το περιστατικό στη Γαιόπολις λειτουργεί πλέον ως αφορμή για να ανοίξει ευρύτερα η συζήτηση για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τους φοιτητές να περιμένουν τη συνάντηση με τη Διοίκηση και ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τα επόμενα βήματα.