Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι δύο μαθητές για την επίθεση σε 17χρονο έξω από σχολείο

Στη Βουλή φέρνει η Ράνια Θρασκιά το νέο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κυλικείων, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τον χρόνο προσαρμογής των επαγγελματιών, τις νέες ποσότητες στις μερίδες αλλά και τους όρους εγκατάστασης αυτόματων πωλητών στα σχολεία.