Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι δύο μαθητές για την επίθεση σε 17χρονο έξω από σχολείο
Πίνακας περιεχομένων
Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος δύο ανήλικων μαθητών, 16 και 17 ετών, για την επίθεση σε 17χρονο συμμαθητή τους έξω από σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.
Στη δικαιοσύνηοδηγούνται οι δύο ανήλικοι μαθητές λυκείου, οι οποίοι συνελήφθησαν για την επίθεση που εξαπέλυσαν σε βάρος 17χρονου συμμαθητή τους, έξω από σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.
Σε βάρος των δύο ανηλίκων, ηλικίας 16 και 17 ετών, ο Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργω εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν με ρητή δικάσιμο και αφέθηκαν ελεύθεροι.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, έξω από το σχολείο, με αφορμή, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ασήμαντη αιτία. Οι δύο νεαροί, μαζί με έναν ακόμη συμμαθητή τους, εξύβρισαν αρχικά τον 17χρονο, στη συνέχεια τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα.
Από την επίθεση, ο 17χρονος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr