Μη κρατικά Πανεπιστήμια: Άδεια λειτουργίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια – Το ΦΕΚ

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Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας έλαβε το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια ως Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με τη σχετική υπουργική απόφαση να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Η απόφαση προβλέπει τη λειτουργία του παραρτήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και εφεξής, με μητρικό ίδρυμα το «The Open University» και έδρα τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση 1171/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία είχε ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση αδειοδότησης του Αυγούστου του 2025. Στο νέο ΦΕΚ καταγράφονται η θετική σύμφωνη γνώμη της ΕΘΑΑΕ στις 31 Αυγούστου 2026 και η θετική γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ στις 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Τρεις Σχολές στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια

Σύμφωνα με την απόφαση, το νέο ΝΠΠΕ διαθέτει τρεις Σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και τη Σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών.

Στο καταστατικό που συνοδεύει την απόφαση περιλαμβάνονται συνολικά δέκα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών προβλέπονται τετραετή προγράμματα στην Αγγλική Γλώσσα, στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις και στην Ψυχολογία, καθώς και μεταπτυχιακό στη Βιομηχανική και Οργανωτική Ψυχολογία.

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει τετραετές πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό στο Μάνατζμεντ Τουρισμού και Φιλοξενίας. Στη Σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών προβλέπονται τετραετή προγράμματα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, την Πληροφορική και τη Βιολογία.

Απαραίτητη η πιστοποίηση των προγραμμάτων

Η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας δεν σημαίνει, ωστόσο, αυτόματη έναρξη όλων των προγραμμάτων σπουδών.

Το ΦΕΚ διευκρινίζει ότι η διοικητική και ακαδημαϊκή λειτουργία των προγραμμάτων των τριών Σχολών ξεκινά μετά την πιστοποίησή τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Στο Μητρώο ΝΠΠΕ με αριθμό 14

Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια συγκροτείται ως νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού, με νομική προσωπικότητα και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης. Υπάγεται στην αποκλειστική εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και καταχωρίζεται στο Μητρώο ΝΠΠΕ με αύξοντα αριθμό 14.

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