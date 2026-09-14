Μη κρατικά Πανεπιστήμια: Πυρά ΕΛΑΣ μετά την αποχώρηση Ζώρα – «Για ποια νίκη μιλάμε;»

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Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στην Παιδεία άσκησε η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ, Ιωάννα Λαλιώτου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και στην καθημερινότητα που βιώνουν μαθητές, εκπαιδευτικοί και οικογένειες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action 24, η κ. Λαλιώτου έθεσε στο επίκεντρο τόσο τις εξελίξεις γύρω από τα μη κρατικά Πανεπιστήμια και την αποχώρηση του Οδυσσέα Ζώρα από το Keele Greece όσο και την κατάσταση των σχολικών υποδομών. Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής της ήταν η «αξιοπιστία του πολιτικού λόγου», με την ίδια να υποστηρίζει ότι «η πραγματικότητα έρχεται να ακυρώσει μεγαλόστομες δηλώσεις».

Η αναφορά στην αποχώρηση Ζώρα

Η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ στάθηκε αρχικά στην αποχώρηση του καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα από τη θέση του πρύτανη του Keele Greece, συνδέοντας την εξέλιξη με τη συζήτηση για το θεσμικό πλαίσιο των μη κρατικών Πανεπιστημίων.

Η κ. Λαλιώτου αναφέρθηκε στην πρόσφατη παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές του στην Παιδεία ήταν περιορισμένες και ότι η κυβέρνηση παρουσίασε ως «μεγάλη μάχη» που κέρδισε την ίδρυση των μη κρατικών Πανεπιστημίων.

Στη συνέχεια αντιπαρέβαλε σε αυτή την κυβερνητική εικόνα την αποχώρηση του Οδυσσέα Ζώρα.

«Λίγες ημέρες μετά παραιτήθηκε ο αξιότιμος καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας από πρύτανης του μη κρατικού Πανεπιστημίου Keele Greece», σημείωσε.

«Ο κ. Ζώρας δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος»

Η Ιωάννα Λαλιώτου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ακαδημαϊκή και διοικητική διαδρομή του Οδυσσέα Ζώρα.

«Ο κ. Ζώρας δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Είναι ένας πανεπιστημιακός», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει διατελέσει γενικός γραμματέας σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έχει αναλάβει στο παρελθόν τη διοίκηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση της κ. Λαλιώτου, η αποχώρησή του εγείρει ζητήματα τόσο για το θεσμικό πλαίσιο όσο και για τον τρόπο εφαρμογής του νόμου για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια.

«Ο κ. Ζώρας παραιτείται και μάλιστα στην παραίτησή του καταγγέλλει την κυβέρνηση, όχι μόνο για αστοχίες στο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή στον νόμο Πιερρακάκη, αλλά για σοβαρές αστοχίες στην εφαρμογή του νόμου. Για ποια νίκη μιλάμε όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η πραγματικότητα ακυρώνει τις μεγαλόστομες δηλώσεις»

Η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ έκανε λόγο για «κρίση αξιοπιστίας», υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζεται σε επίπεδο κυβερνητικών εξαγγελιών πρέπει να συγκρίνεται με όσα αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.

«Η πραγματικότητα έρχεται να ακυρώσει μεγαλόστομες δηλώσεις στο υψηλότερο επίπεδο που μπορούμε να φανταστούμε», σημείωσε.

Ως δεύτερο παράδειγμα έφερε την κατάσταση των σχολικών κτιρίων και ειδικότερα την εικόνα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς από ανακαινισμένες μονάδες του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Κατά την ίδια, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αφορούν μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου των σχολικών μονάδων και δεν αποτυπώνουν τη συνολική κατάσταση των σχολικών υποδομών.

Τα στοιχεία που παρουσίασε για τα σχολικά κτίρια

Η Ιωάννα Λαλιώτου παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία για τις ελλείψεις που, όπως ανέφερε, εξακολουθούν να υπάρχουν σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, το 28% των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών δεν διαθέτει πυρασφάλεια, ενώ το 43% δεν διαθέτει επαρκή ασφάλεια του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το 78% δεν διαθέτει μόνωση, χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα στοιχεία για να υποστηρίξει ότι η πραγματικότητα σε μεγάλο αριθμό σχολικών κτιρίων απέχει από την εικόνα που παρουσιάζεται μέσα από τις ανακαινισμένες μονάδες.

«Περίπου 2.200 ευρώ ανά σχολείο για επισκευές»

Στο ζήτημα των υποδομών, η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε και στους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Όπως υποστήριξε, το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε σχολείο για την πραγματοποίηση επισκευών βρίσκεται περίπου στα 2.200 ευρώ, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο ένα τέτοιο ποσό επαρκεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφονται στις σχολικές εγκαταστάσεις.

«Η αξιοπιστία κρίνεται στη βιωμένη εμπειρία»

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Ιωάννα Λαλιώτου επανήλθε στο ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά μέσα από εξαγγελίες και δημόσιες δηλώσεις.

«Η αξιοπιστία του πολιτικού λόγου κρίνεται μέσα στη βιωμένη εμπειρία την οποία έχουμε ως πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι η καθημερινή πραγματικότητα στην εκπαίδευση είναι εκείνη που τελικά κρίνει την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής.