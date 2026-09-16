Σφοδρές αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την τροπολογία των μη κρατικών πανεπιστημίων

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Στο επίκεντρο της σύγκρουσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης βρίσκεται η νέα τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν κριτική στις νέες ρυθμίσεις

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και να θέτουν εκ νέου στο επίκεντρο τις επιλογές της για την ανώτατη εκπαίδευση.

Τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης εστιάζουν στις νέες ρυθμίσεις, αλλά και στα ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, ανακύπτουν από την εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, επαναφέροντας παράλληλα τη συζήτηση για τον ρόλο και την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου.

ΠΑΣΟΚ: Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων

Η νυχτερινή τροπολογία που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας σε άσχετο νομοσχέδιο για τα ΝΠΠΕ αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη του πρωτοφανούς μπάχαλου που προκάλεσε η ψήφιση και η εφαρμογή του νόμου για τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, όπως σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο Στέφανος Παραστατίδης, υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ / Κίνημα Αλλαγής.

Το πρωτοφανές φιάσκο των Ν.Π.Π.Ε. του νόμου Πιερρακάκη δεν οφείλεται σε «πλημμέλειες της διοικητικής διαδικασίας και του κανονιστικού πλαισίου». Είναι αποτέλεσμα της αρχιτεκτονικής του Νόμου η οποία στο πλαίσιο της ανεξέλεγκτης εμπορευματοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελεί ένα μηχανισμό αναπαραγωγής πλημμελειών προς εξυπηρέτηση του κυβερνητικού σχεδίου.

Ο υπερβάλλων ζήλος της Κυβέρνησης να ικανοποιήσει τις επιθυμίες των οικονομικών συμφερόντων που κρύβονται πίσω από τα ΝΠΠΕ είναι δε τόσο έντονος που τους οδηγεί σε αναδρομική αναγνώριση χρόνου σπουδών στη βάση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου που υποτίθεται ότι συμμορφώνεται σε δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί!

Πρόκειται για πρωτοφανή ρύθμιση που ενέχει τον κίνδυνο να ανοίξει νέες κερκόπορτες ακαδημαϊκής αναγνώρισης και να ολοκληρώσει την πλήρη απορρύθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την ίδια στιγμή που το δημόσιο Περιφερειακό Πανεπιστήμιο απειλείται με εξαφάνιση, η Κυβέρνηση πριμοδοτεί την διάλυση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό γεωγραφικό υδροκεφαλισμό και την ανεξέλεγκτη εμπορευματοποίηση πτυχίων «υψηλής ζήτησης».

Το ΠΑΣΟΚ έχει επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι το πρόβλημα δεν εξαντλείται σε «πλημμέλειες της διοικητικής διαδικασίας», όπως επιχειρεί σήμερα να ισχυριστεί η Κυβέρνηση.

Το πρόβλημα βρίσκεται στην πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να χαμηλώνει διαρκώς τον πήχη της ποιότητας, της ρύθμισης και της αξιοπιστίας, προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή του κυβερνητικού σχεδίου και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων.

Πρόκειται για μία πολιτική , θεσμική και νομοθετική συμπεριφορά που δημιουργεί και πάλι συνθήκες που κατά πάσα πιθανότητα – πέραν των άλλων – θα οδηγήσουν και σε νέες δικαστικές περιπέτειες με πραγματικά θύματα φοιτητές και γονείς των Ν.Π.Π.Ε..

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Νυχτερινή» τροπολογία της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

«Νυχτερινή» χαρακτήρισε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο πλαίσιο νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η τροπολογία αφορά στην αναγνώριση του χρόνου σπουδών και των πιστωτικών μονάδων (ECTS) των φοιτητών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) ή αποφάσεις πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών έχουν ακυρωθεί μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση.

«Μια ακόμη ρύθμιση για να αντιμετωπιστούν προβλήματα, που προκύπτουν στην εφαρμογή του νόμου Πιερρακάκη, αυτή τη φορά σε σχέση με τον χρόνο σπουδών και τις πιστωτικές μονάδες των φοιτητών. Οι φοιτητές προφανώς δεν ευθύνονται για τις επιλογές της κυβέρνησης και δεν μπορεί να πληρώσουν τις συνέπειές τους», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέας Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Το πραγματικό, όμως, πολιτικό ζήτημα βρίσκεται αλλού. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, κατά παράβαση του άρθρου 16, να προχωρήσει στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και επιμένει σε αυτή την επιλογή ακόμη και όταν η πραγματικότητα αποδεικνύει τα προβλήματα του σχεδιασμού της. Νέα ρύθμιση, νέα τροπολογία, νέα διόρθωση. Ένα διαρκές “ράβε-ξήλωνε”», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας πως «εδώ υπάρχει μια εύλογη απορία»: «Μας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία για «ιδεοληψία», επειδή υπερασπιζόμαστε το δημόσιο πανεπιστήμιο και το άρθρο 16. Ποιος έχει τελικά ιδεοληψία; Εκείνος που επιμένει σε μια πολιτική επιλογή και κάθε τόσο επιστρέφει στη Βουλή για να διορθώσει τις συνέπειές της ή εκείνος που ζητά ένα ισχυρό, δημόσιο πανεπιστήμιο, με επαρκή χρηματοδότηση, προσωπικό, υποδομές, δωρεάν πρόσβαση στη γνώση και ακαδημαϊκή ελευθερία;».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί. Το άρθρο 16 πρέπει να προστατευθεί. Το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να ενισχυθεί. Αυτή είναι η δική μας επιλογή και δεν πρόκειται να τη βαφτίσουμε «τετελεσμένο», επειδή η κυβέρνηση δημιουργεί τεχνητά τετελεσμένα. Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να νομοθετεί για να διασώσει το σχέδιό της. Όμως κάθε νέα τροπολογία κάνει όλο και πιο φανερό κάτι απλό: η εμμονή στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι δική της ιδεοληψία. Η υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου είναι πολιτική θέση, κοινωνική ανάγκη και συνταγματική επιταγή. Και αυτή τη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να την υπερασπίζεται», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΚΕ: Σύγκριση με τα προβλήματα των δημόσιων πανεπιστημίων

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής μιλώντας στην Βουλή χαρακτήρισε την τροπολογία συνέπεια των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ και άσκησε κριτική στην ταχύτητα με την οποία, όπως υποστήριξε, το υπουργείο Παιδείας κινήθηκε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ΝΠΠΕ.

Παράλληλα συνέδεσε τη συζήτηση με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν φοιτητές των δημόσιων πανεπιστημίων, επικαλούμενος το κόστος στέγασης και διαβίωσης, τις ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό και το καθεστώς διαγραφών, υποστηρίζοντας ότι η αντίστοιχη μέριμνα δεν υπάρχει για όσους σπουδάζουν στα δημόσια ΑΕΙ.