Μη κρατικά πανεπιστήμια: Νέα τροπολογία για τις σπουδές των φοιτητών μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ

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Το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί την προστασία του χρόνου σπουδών των φοιτητών των μη κρατικών πανεπιστημίων που αιφνιδιάστηκαν το περασμένο καλοκαίρι από τις δικαστικές αποφάσεις

Ειδική ρύθμιση για την προστασία των φοιτητών των μη κρατικών πανεπιστημίων, στις περιπτώσεις όπου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή αποφάσεις πιστοποίησης ακυρώθηκαν μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση, φέρνει τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας.

Με τη ρύθμιση προβλέπεται η αναγνώριση του χρόνου σπουδών που έχει ήδη διανυθεί, καθώς και των πιστωτικών μονάδων που έχουν αποκτηθεί, ώστε οι φοιτητές να μη χάσουν την ακαδημαϊκή πρόοδο που πραγματοποίησαν όσο οι σχετικές διοικητικές πράξεις βρίσκονταν σε ισχύ. Βασική προϋπόθεση είναι να συνεχίσουν στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών και αυτό να πιστοποιηθεί εκ νέου από την ΕΘΑΑΕ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη βαθμολογική διάρθρωση και τις προαγωγές στον δημόσιο τομέα.

Τι προβλέπεται για τους φοιτητές των ΝΠΠΕ

Η νέα ρύθμιση αφορά φοιτητές που είχαν εγγραφεί και είχαν ήδη παρακολουθήσει προγράμματα σπουδών τα οποία είχαν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα, αλλά στη συνέχεια οι σχετικές άδειες ή αποφάσεις πιστοποίησης ακυρώθηκαν δικαστικά.

Στόχος, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, είναι οι συνέπειες των πλημμελειών που διαπιστώθηκαν στη διοικητική διαδικασία ή στο κανονιστικό πλαίσιο να μη μεταφερθούν στους ίδιους τους φοιτητές, οι οποίοι δεν είχαν συμμετοχή σε αυτές.

Όπως επισημαίνεται, οι συγκεκριμένοι φοιτητές είχαν διαμορφώσει καλόπιστα την ακαδημαϊκή και προσωπική τους κατάσταση βασιζόμενοι σε διοικητικές πράξεις που κατά τον χρόνο της εγγραφής και φοίτησής τους βρίσκονταν σε ισχύ.

Αναγνωρίζονται χρόνος σπουδών και πιστωτικές μονάδες

Με την τροπολογία διαμορφώνεται το πλαίσιο ώστε ο χρόνος φοίτησης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί να μην χάνεται, υπό συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Ειδικότερα, απαιτείται το πρόγραμμα σπουδών που είχε αρχικά πιστοποιηθεί να λάβει εκ νέου πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και ο φοιτητής να συνεχίσει τις σπουδές του στο ίδιο πρόγραμμα.

Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, οι πιστωτικές μονάδες που αποκτήθηκαν από εκπαιδευτικές δραστηριότητες τις οποίες οι φοιτητές ολοκλήρωσαν επιτυχώς προσμετρώνται κανονικά για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Οι πιστωτικές μονάδες που έχουν ήδη αποκτηθεί δεν περιορίζονται μόνο στην αναγνώριση του προηγούμενου χρόνου φοίτησης.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, θα προσμετρώνται για τη συνέχιση των σπουδών, την ολοκλήρωση του προγράμματος και τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος, καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα χρειαστεί να επαναλάβουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες τις οποίες έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς και για τις οποίες έχουν λάβει τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες.

Η βασική προϋπόθεση της ρύθμισης

Κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η αναγνώριση δεν προβλέπεται ανεξάρτητα από την πορεία του προγράμματος σπουδών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αρχικά πιστοποιημένο πρόγραμμα να πιστοποιηθεί εκ νέου από την ΕΘΑΑΕ και ο φοιτητής να συνεχίσει στο ίδιο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, με αυτή την πρόβλεψη η ρύθμιση εφαρμόζεται σε συμμόρφωση με το αποτέλεσμα των ακυρωτικών δικαστικών αποφάσεων και με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι μετά την έκδοση των αποφάσεων του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε δηλώσει ότι θα προχωρήσει στα αναγκαία μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους.

Η νέα τροπολογία εντάσσεται σε αυτή την κατεύθυνση, με στόχο, όπως αναφέρεται, να μη χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανέναν φοιτητή και να διατηρηθούν ο χρόνος φοίτησης και οι πιστωτικές μονάδες που αποκτήθηκαν καλόπιστα.

Δείτε εδώ τη σχετική τροπολογία