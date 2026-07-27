Καύσιμα: Τι εξετάζεται για τα μέτρα

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Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο άφησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του.

Το μέτρο αφορά επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών από τα διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Δευτέρας, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι εάν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο ερχόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικός. «Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα υπογράμμισε πως η ανατίμηση στο ντίζελ συμπαρασύρει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνοντας το τελικό κόστος των προϊόντων.

«Δεν είμαστε θεατές. Είμαστε πάνω από το πρόβλημα και κάνουμε παρεμβάσεις», τόνισε, συμπληρώνοντας πως αν η πολεμική κρίση διατηρηθεί, ενδέχεται να απαιτηθεί η επέκταση των υποστηρικτικών μέτρων και πέραν του Αυγούστου.

Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο, μαζί με νέα μέτρα στήριξης για τις κοινωνικές ομάδες, τους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη, θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Από τις 31 Αυγούστου μειώσεις από 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα

Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, ο υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, υπογράμμισε ωστόσο ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Σημείωσε ότι ενισχύθηκαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ εφαρμόστηκε ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5% έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων.

Οι μειώσεις θα αφορούν τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής. Η συλλογή των σχετικών κωδικών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι ανακοινώσεις αναμένονται το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

«Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Ωστόσο, 30 ή 40 ευρώ λιγότερα στα μηνιαία ψώνια ενός νοικοκυριού αποτελούν σημαντική στήριξη για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται», δήλωσε.