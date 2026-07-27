Φοροελαφρύνσεις, κατώτατος μισθός και στεγαστικό στο επίκεντρο των εξαγγελιών της ΔΕΘ

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Σε πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμάζεται η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να επεξεργάζεται το τελικό πακέτο μέτρων που θα παρουσιαστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

ΔΕΘ– Στο επίκεντρο βρίσκονται φοροελαφρύνσεις, παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και νέα μέτρα για τη στέγαση, ενώ το ύψος του πακέτου θα εξαρτηθεί από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών.

Σύμφωνα με Τα Νέα, οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί προβλέπουν στοχευμένες παρεμβάσεις και όχι οριζόντιες παροχές, με στόχο να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία.

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Το πακέτο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο βασικός κορμός του πακέτου περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις, εισοδηματικές ενισχύσεις και αναπτυξιακές παρεμβάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος είναι οι μειώσεις φόρων να εφαρμοστούν σταδιακά, διατηρώντας τη δημοσιονομική ισορροπία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει ένα νέο μοντέλο που θα επιβραβεύει τη φορολογική συνέπεια. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, επαγγελματίες που εμφανίζουν υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση ενδέχεται να δουν σταδιακή μείωση ή ακόμη και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος.

Τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι

Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται:

σταδιακή μείωση ή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για συνεπείς επαγγελματίες,

κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα,

κλιμακωτή μείωση της προκαταβολής φόρου,

πιθανή αύξηση του κατώτατου μισθού ακόμη και πάνω από τα 950 ευρώ,

αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης προς συνταξιούχους,

κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 400.000 συνταξιούχους,

νέες παρεμβάσεις για την αγορά κατοικίας και τα ενοίκια.

Νέες παρεμβάσεις για τη στέγαση

Στο κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνονται επίσης νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι νέες μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, φορολογικά κίνητρα για τα εισοδήματα από ενοίκια, νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πιο ευέλικτα κριτήρια, αλλά και επιπλέον κίνητρα ώστε περισσότερες κλειστές κατοικίες να διατεθούν στην αγορά.

Ο δημοσιονομικός χώρος

Το τελικό εύρος του πακέτου θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των Βρυξελλών σχετικά με τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Με τα σημερινά δεδομένα, το ύψος των παρεμβάσεων εκτιμάται μεταξύ 1,2 και 1,4 δισ. ευρώ, ενώ εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 2 δισ. ευρώ.

Τα μέτρα που θεωρούνται δεδομένα

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στο πακέτο του 2027 περιλαμβάνονται ήδη μέτρα που έχουν ανακοινωθεί ή δρομολογηθεί, όπως:

νέα αύξηση του κατώτατου μισθού,

νέα αύξηση αποδοχών για τους δημοσίους υπαλλήλους,

κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων,

κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 400.000 συνταξιούχους,

νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών,

φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες,

μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα από ενοίκια.

Παράλληλα με την προετοιμασία των εξαγγελιών, στο κυβερνητικό επιτελείο αξιολογούνται δημοσκοπικά στοιχεία και οι αντιδράσεις κοινωνικών ομάδων, με στόχο την επαναπροσέγγιση επαγγελματιών, αγροτών, μισθωτών και συνταξιούχων, ενόψει της πορείας προς τις εθνικές εκλογές του 2027.