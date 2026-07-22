Καύσωνας: Τι ώρα τίθεται σε ισχύ η παύση εργασιών – Τι θα συμβεί με τα delivery

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Από σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, τίθενται σε ισχύ αυστηρά μέτρα σε περιοχές όπου αναμένονται εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας όσων εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Ο καύσωνας που πλήττει τη χώρα επιβάλλει την άμεση εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τη θερμική καταπόνηση.

Υποχρεωτική διακοπή εργασιών κατά τις μεσημβρινές ώρες

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων Νίκου Μηλαπίδη, ορίζει υποχρεωτική παύση όλων των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00. Το μέτρο εφαρμόζεται στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Αττική, όπου ο καύσωνας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονος.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η διακοπή αφορά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και οικοδομικών έργων, των εργοταξίων, των ναυπηγοεπισκευαστικών ζωνών, καθώς και της διανομής προϊόντων με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

Ποιους αφορά η υποχρεωτική παύση λόγω καύσωνα

Στην υποχρεωτική διακοπή εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς εξαίρεση, ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησής τους. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για όσους εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, καθώς η προστασία τους από τον καύσωνα κρίνεται εξίσου σημαντική.

Για τις επιχειρήσεις delivery, η παύση ισχύει τόσο για τα φυσικά καταστήματα όσο και για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραλαβή παραγγελιών απευθείας από το κατάστημα και η παράδοση με κλιματιζόμενα οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης. Απαγορεύεται ρητά η χρήση δικύκλων και μοτοποδηλάτων κατά τις ώρες της υποχρεωτικής παύσης.

Εξαιρέσεις για κρίσιμες υποδομές

Από την υποχρεωτική διακοπή εξαιρούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες κοινωνικές υποδομές. Οι εργαζόμενοι στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υπό αυστηρούς όρους.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται:

• Υγειονομικές μονάδες και υπηρεσίες

• Ύδρευση και ηλεκτροδότηση

• Αεροπορικές μεταφορές και υπηρεσίες handling

• Θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές

Προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών είναι η αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας από τον καύσωνα, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης οργάνωσης του χρόνου εργασίας και της παροχής διαλειμμάτων στους εργαζομένους.

Πρόστιμα για παραβάσεις και ειδικές ρυθμίσεις

Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει εξουσιοδοτηθεί να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης. Το μέτρο αυτό στοχεύει στην αποτροπή εργοδοτών που ενδέχεται να αγνοήσουν τα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα.

Για εργαζομένους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και εκτίθενται σε επιβαρυντικές συνθήκες στις συγκεκριμένες περιοχές, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξετάσουν τη δυνατότητα παροχής τηλεργασίας, εφόσον η φύση της εργασίας το επιτρέπει.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην προσαρμογή τους, οι εργοδότες στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα δεν υποχρεούνται να καταχωρίζουν εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κάθε μεταβολή στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων.