Υπουργείο Υγείας: Έκτακτες οδηγίες για τον καύσωνα – Ποιοί κινδυνεύουν περισσότερο

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές, καθώς το νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών που επηρεάζει τη χώρα αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες.

Με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες προστασίας, εφιστώντας την προσοχή ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες και επισημαίνοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη.

Εγκύκλιο με οδηγίες για την προστασία του πληθυσμού από τις υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) ο υδράργυρος αναμένεται να παραμείνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Ήδη από την Κυριακή, σε αρκετές περιοχές της χώρας οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς, δημιουργώντας συνθήκες έντονης δυσφορίας και αυξάνοντας την ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση των πολιτών.

Πώς επηρεάζει η ζέστη τον ανθρώπινο οργανισμό

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Υγείας, ο βασικός μηχανισμός ρύθμισης της θερμοκρασίας του ανθρώπινου σώματος είναι η εξάτμιση του ιδρώτα. Ωστόσο, όταν η εξωτερική θερμοκρασία πλησιάζει τη θερμοκρασία του σώματος, η αποβολή θερμότητας δυσχεραίνεται σημαντικά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία.

Σε συνδυασμό με παράγοντες όπως η αυξημένη υγρασία και η άπνοια, η παρατεταμένη έκθεση σε συνθήκες καύσωνα μπορεί να προκαλέσει από ήπια συμπτώματα έως και σοβαρά περιστατικά θερμοπληξίας.

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

Τα πρώτα συμπτώματα που πρέπει να κινητοποιήσουν τους πολίτες είναι ο έντονος πονοκέφαλος, η αδυναμία, η τάση λιποθυμίας, η πτώση της αρτηριακής πίεσης, η ναυτία, οι έμετοι και η ταχυπαλμία.

Στις σοβαρές περιπτώσεις θερμοπληξίας, η θερμοκρασία του σώματος μπορεί να ξεπεράσει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ εμφανίζονται συμπτώματα όπως κόκκινο και ξηρό δέρμα, έντονη δίψα, σύγχυση, δυσκολία στην ομιλία, σπασμοί, απώλεια συνείδησης ή ακόμη και κώμα.

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση θερμοπληξίας

Το υπουργείο Υγείας συστήνει την άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό και σκιερό χώρο, κατά προτίμηση κλιματιζόμενο, καθώς και την αφαίρεση των ρούχων και την εφαρμογή ψυχρών επιθεμάτων στον αυχένα, στις μασχάλες και στη βουβωνική περιοχή.

Παράλληλα, συνιστάται η χορήγηση μικρών ποσοτήτων δροσερών υγρών, εφόσον το άτομο είναι σε θέση να καταπιεί, ενώ σε κάθε περίπτωση απαιτείται άμεση επικοινωνία με τις υπηρεσίες υγείας και, εφόσον χρειαστεί, διακομιδή σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, περισσότερο εκτεθειμένοι στις συνέπειες των υψηλών θερμοκρασιών είναι οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες, καθώς και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Στις ομάδες αυξημένου κινδύνου περιλαμβάνονται επίσης όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες, άτομα με παχυσαρκία, αλλά και όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές, όπως διουρητικά, ψυχοφάρμακα ή φάρμακα για τον σακχαρώδη διαβήτη.

Σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων

Το υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες, και ιδιαίτερα όσους ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να αποφεύγουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Παράλληλα, υπενθυμίζει τη σημασία της επαρκούς ενυδάτωσης, της παραμονής σε δροσερούς χώρους και της άμεσης αναζήτησης ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων που παραπέμπουν σε θερμική εξάντληση ή θερμοπληξία.