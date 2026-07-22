ΔΕΘ: Φορολογικές ανάσες και νέο μοντέλο ΕΝΦΙΑ για τα κλειστά σπίτια

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Στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών για τη ΔΕΘ βρίσκονται νέες φορολογικές ανάσες για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και ένα διαφορετικό μοντέλο ΕΝΦΙΑ για τα κλειστά ακίνητα.

Φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογουμένους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στον πυρήνα των σεναρίων που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Οι τελικές επιλογές δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί, καθώς διαφορετικές προτάσεις αξιολογούνται πριν ληφθούν οι αποφάσεις από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την ίδια στιγμή, στο προσκήνιο έρχεται μια διαφορετική προσέγγιση για την αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παρουσίασε ως προσωπική του πρόταση ένα σύστημα στο οποίο τα σπίτια που διατίθενται στην αγορά θα έχουν μικρότερη φορολογική επιβάρυνση, ενώ όσα παραμένουν κλειστά θα επιβαρύνονται περισσότερο.

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Οι σχεδιασμοί του οικονομικού επιτελείου

Οι πρώτες επεξεργασίες για το πακέτο της ΔΕΘ έχουν ήδη αρχίσει, όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στη «Ναυτεμπορική». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Θάνος Πετραλιάς και ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξετάζουν και αναπροσαρμόζουν διαφορετικά σενάρια, τα οποία θα τεθούν στη συνέχεια υπόψη του πρωθυπουργού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να προσδιορίσει συγκεκριμένες αλλαγές σε φορολογικούς συντελεστές ή το συνολικό εύρος των μέτρων. Τόνισε, ωστόσο, ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στους συνεπείς πολίτες και στη μεσαία τάξη, οι οποίοι, όπως είπε, είναι η ώρα να λάβουν περισσότερες ανάσες.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη μειώσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους. Στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, αντιπαρέβαλε τις παρεμβάσεις που έχουν εφαρμοστεί με τις φορολογικές υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η πρόταση για τα κλειστά ακίνητα

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο στεγαστικό πρόβλημα, προτείνοντας μια διαφορετική κατανομή του ΕΝΦΙΑ. Η λογική της πρότασης είναι να μειωθεί ακόμη περισσότερο η φορολογική επιβάρυνση για τις πρώτες κατοικίες και για τα ακίνητα που είναι διαθέσιμα προς αξιοποίηση.

Αντίθετα, για τις κατοικίες που παραμένουν κλειστές και εκτός αγοράς, πρότεινε υψηλότερο φόρο. Όπως ανέφερε, στόχος θα ήταν να καταστεί οικονομικά ασύμφορη η διατήρηση ενός ακινήτου κλειστού και περισσότερο συμφέρουσα η επαναφορά του στην αγορά.

Σύμφωνα με την πρόταση, το Δημόσιο θα μπορούσε να διατηρήσει σταθερά τα συνολικά του έσοδα. Οι μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για τα ανοιχτά ακίνητα θα καλύπτονταν από την πρόσθετη επιβάρυνση των κατοικιών που εξακολουθούν να παραμένουν αναξιοποίητες.

Ανακαίνιση κατοικιών και εισοδηματικά κριτήρια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε ακόμη πιο ενισχυμένα προγράμματα ανακαίνισης, ώστε περισσότερα κλειστά σπίτια να μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα επανεξέτασης των εισοδηματικών κριτηρίων που εφαρμόζονται στα σχετικά μέτρα.

Όπως υποστήριξε, ένας πολίτης με ετήσιο εισόδημα 30.000, 40.000 ή ακόμη και 50.000 ευρώ δεν μπορεί να θεωρείται αυτομάτως εύπορος. Με βάση αυτή τη θέση, τα όρια που χρησιμοποιούνται για τη συμμετοχή σε προγράμματα ή την παροχή ενισχύσεων χρειάζεται να αξιολογηθούν εκ νέου.

Ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε επίσης την προσωπική άποψη ότι η κυβερνητική πολιτική θα πρέπει σταδιακά να απομακρυνθεί από τη γενικευμένη χρήση εισοδηματικών κριτηρίων και επιδομάτων. Εξαίρεση, όπως διευκρίνισε, θα πρέπει να αποτελούν οι καθαρά προνοιακές παροχές, καθώς και τα επιδόματα μητρότητας και αναπηρίας.

Η τοποθέτηση για την ακρίβεια

Στη συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι η ακρίβεια ασκεί πραγματική πίεση στα νοικοκυριά. Απέρριψε, ωστόσο, την αντίληψη ότι το πρόβλημα μπορεί να εξαφανιστεί άμεσα με μία μόνο κυβερνητική απόφαση.

Υποστήριξε ότι οι διεθνείς κρίσεις που τροφοδοτούν την ακρίβεια είναι εισαγόμενες, επισημαίνοντας όμως ότι η εκάστοτε κυβέρνηση αξιολογείται με βάση το πόσο αποτελεσματικά περιορίζει τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα των πολιτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε παραπλανητική κάθε υπόσχεση περί οριστικού τέλους της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική συζήτηση πρέπει να επικεντρώνεται σε εφαρμόσιμες παρεμβάσεις που μειώνουν τις συνέπειες για τα εισοδήματα και τα νοικοκυριά.