Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας: Αύξηση 12% στις προσφερόμενες θέσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

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Τις 5.762 άγγιξαν οι προσφερόμενες θέσεις για Μαθητεία των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ, με το 72,4% να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Ισχυρό ήταν και το ενδιαφέρον των αποφοίτων με αύξηση 10% στις αιτήσεις και τον αριθμό να «κλειδώνει» στις 10.687 για το 2026-2027

Με ενισχυμένη δυναμική σε όλους τους βασικούς δείκτες ολοκληρώθηκαν οι κρίσιμες διαδικασίες προετοιμασίας του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» για το 2026-2027. Η αύξηση των προσφερόμενων θέσεων, του ενδιαφέροντος των αποφοίτων όλων των τύπων σχολείων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της συμμετοχής των εκπαιδευτικών και του δικτύου των ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. αποτυπώνει τη σταθερή ενίσχυση του θεσμού και τη διεύρυνση των ευκαιριών μάθησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Η εικόνα παρουσιάζει τους βασικούς δείκτες σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Αυξημένο ενδιαφέρον των αποφοίτων

Οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας ανέρχονται σε 15.762, έναντι 14.116 την περίοδο 2025-2026, καταγράφοντας αύξηση 12%. Περισσότερες από επτά στις δέκα θέσεις (72,4%) προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή και έμπρακτη συμμετοχή των επιχειρήσεων στον θεσμό, παράλληλα με τη σημαντική συνεισφορά των δημόσιων φορέων. Η διευρυμένη προσφορά ενισχύει τη δυνατότητα των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να συνδέσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας από το 2021 έχουν αυξηθεί κατά 194%.

Υποβλήθηκαν 10.687 αιτήσεις αποφοίτων και πτυχιούχων ΕΠΑ.Λ., έναντι 9.674 την προηγούμενη περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 10%. Η αύξηση του ενδιαφέροντος των υποψηφίων, σε συνδυασμό με την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων, δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες αντιστοίχισης και επιλογής για τους νέους και τις νέες που επιλέγουν τη μαθητεία ως επόμενο βήμα μετά την αποφοίτησή τους.

Οι αιτήσεις αποφοίτων από το 2021 έχουν αυξηθεί κατά 148%.

Παράλληλα, 1.901 εκπαιδευτικοί δήλωσαν συμμετοχή για θέσεις εποπτών, έναντι 1.691 την προηγούμενη περίοδο (+12%), ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν 291 ΕΠΑ.Λ., έναντι 279 (+4%). Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και του δικτύου των σχολικών μονάδων αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ποιοτική εποπτεία, την υποστήριξη των μαθητευομένων και την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος σε όλη τη χώρα.

Στόχος οι επαγγελματικές προοπτικές

Η ταυτόχρονη άνοδος των βασικών δεικτών αποτυπώνει τη δυναμική του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας». Στόχος παραμένει η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού, με επίκεντρο τον μαθητευόμενο και το δικαίωμά του σε περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις μαθητείας, ουσιαστική μάθηση στον χώρο εργασίας και πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: « Η στιγμή που ένας νέος άνθρωπος περνά από το σχολείο στον πραγματικό χώρο εργασίας, είναι η στιγμή που η γνώση γίνεται πράξη και η προσπάθεια πραγματική ευκαιρία. Και φέτος έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι: 15.762 θέσεις Μαθητείας, αυξημένες κατά 12%, 10.687 αιτήσεις αποφοίτων, αυξημένες κατά 10%, και το 72,4% των διαθέσιμων θέσεων να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την ανταπόκριση των νέων μας και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη, τόσο των επιχειρήσεων όσο και του δημόσιου τομέα στον θεσμό.

Τα αποτελέσματα δικαιώνουν πλήρως την απόφαση που πήραμε πέρυσι να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στη Μαθητεία, αυξάνοντας τη χρηματοδότηση κατά 57,1 εκατομμύρια ευρώ, στα 182,1 εκατομμύρια συνολικά. Το επόμενο μεγάλο μας στοίχημα είναι ακόμη περισσότεροι νέοι και νέες να συμμετέχουν στη Μαθητεία και ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς να βρίσκονται δίπλα τους.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ανθρώπους που κάνουν καθημερινά αυτόν τον σχεδιασμό πράξη: τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία μας, τα στελέχη Εκπαίδευσης, τα στελέχη της αγοράς και τους υπεύθυνους της Μαθητείας. Χωρίς τη δική τους δουλειά και αφοσίωση αυτό το εγχείρημα δεν θα μπορούσε να προχωρήσει.

Για εμάς, η Μαθητεία δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι η διαδρομή από την εκπαίδευση στην εργασία και μια πραγματική ευκαιρία για κάθε νέο άνθρωπο να αποκτήσει εμπειρία, να πιστέψει στις δυνάμεις του και να κάνει το επόμενο βήμα για το μέλλον του ».

O Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Βλάσης δήλωσε: «Η Μαθητεία κερδίζει σταθερά έδαφος και εξελίσσεται σε μια ολοένα πιο ισχυρή επιλογή για τους νέους που ολοκληρώνουν την επαγγελματική τους εκπαίδευση. Η άνθιση που καταγράφεται σήμερα αποτυπώνει κάτι ουσιαστικό: η σύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική εργασία και την παραγωγή ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των νέων ανθρώπων.

Η εξέλιξη αυτή μας επιτρέπει να κοιτάμε μπροστά με μεγαλύτερη αισιοδοξία, αλλά ταυτόχρονα μας θέτει μπροστά σε μια σαφή ευθύνη: να συνεχίσουμε με ταχύτητα και ποιότητα, ώστε η Μαθητεία να προσφέρει στους νέους δεξιότητες, εμπειρία και αξιοσημείωτες επαγγελματικές ευκαιρίες. Γιατί κάθε νέος που αποκτά τα εφόδια για να κάνει το επόμενο βήμα με αυτοπεποίθηση είναι μια επένδυση στο δικό του μέλλον, αλλά και στο μέλλον της χώρας».

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ευχαριστούν θερμά τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς που προσέφεραν θέσεις Μαθητείας, καθώς και τους εκπαιδευτικούς, τα ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ./ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., τους Συντονιστές ΠΔΕ και τους Υπευθύνους ΔΔΕ για τη Μαθητεία, οι οποίοι στηρίζουν καθημερινά την υλοποίηση, την ποιότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης που υποστηρίζουν το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας τα τελευταία χρόνια, ως τη βασική μαθησιακή διαδρομή για την απόκτηση αναβαθμισμένων γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο μία αξιόπιστη επαγγελματική καριέρα.