ΑΣΕΠ και Δημόσιο: Αυτές είναι οι 20.000 προσλήψεις που σχεδιάζονται για το 2027

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Στη ζώνη των 20.000 νέων προσλήψεων αναμένεται να κινηθεί ο ετήσιος προγραμματισμός του Δημοσίου για το 2027, με την τελική εικόνα να παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο της 30ής Σεπτεμβρίου.

ΑΣΕΠ: Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία των αιτημάτων που έχουν υποβάλει οι δημόσιοι φορείς, προκειμένου να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες και να καθοριστούν οι θέσεις που θα ενταχθούν στον νέο κύκλο προσλήψεων.

Πού θα δοθεί προτεραιότητα

Ο σχεδιασμός καλύπτει ολόκληρο το φάσμα του δημόσιου τομέα. Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα αιτήματα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την Εκπαίδευση και τα Σώματα Ασφαλείας.

Στις βασικές προτεραιότητες αναμένεται να βρεθούν υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί, ενώ σημαντικό μέρος των νέων θέσεων προβλέπεται να κατευθυνθεί και στους Δήμους.

Ειδικότερα, περίπου 3.500 θέσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την τελική κατανομή ανά υπουργείο, φορέα, κλάδο και ειδικότητα να προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτημάτων.

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Στόχος η ταχύτερη ολοκλήρωση των διορισμών

Στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού δεν βρίσκεται μόνο ο συνολικός αριθμός των θέσεων, αλλά και η επιτάχυνση των διαδικασιών διορισμού.

Στόχος είναι οι θέσεις που εγκρίνονται και στη συνέχεια προκηρύσσονται μέσω ΑΣΕΠ να καλύπτονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί σε προηγούμενους κύκλους προσλήψεων.

Ενισχύεται η εντοπιότητα

Παράλληλα, μεγαλύτερο βάρος αποκτά το κριτήριο της εντοπιότητας, με αυξημένη μοριοδότηση για ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, αλλά και για Δήμους με πληθυσμό κάτω των 25.000 κατοίκων.

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Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην παροχή ισχυρότερων κινήτρων σε υποψηφίους που κατοικούν ήδη στις συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να διεκδικούν θέσεις στον τόπο τους και να παραμένουν εκεί και μετά τον διορισμό.

Περίπου 9.000 προσλήψεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ξεχωριστό μέρος του σχεδιασμού αφορά τη στελέχωση των δομών προσχολικής αγωγής.

Για την περίοδο 2026-2027 προβλέπονται περίπου 9.000 επιπλέον προσλήψεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ενίσχυση των συγκεκριμένων δομών συνδέεται με τον στόχο από το 2027 να διαθέτουν ισχυρότερο μόνιμο προσωπικό.

Εγκρίθηκαν 116 προσλήψεις σε Δήμους

Παράλληλα με τον προγραμματισμό του 2027, το υπουργείο Εσωτερικών έχει εγκρίνει 116 νέες προσλήψεις σε 14 Δήμους.

Πρόκειται για προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, το οποίο θα στελεχώσει δημοτικές υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου. Οι συμβάσεις, ανάλογα με τον φορέα και τις ανάγκες, θα έχουν διάρκεια έως οκτώ, εννέα ή έντεκα μήνες.

Η έγκριση αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και θα ακολουθήσουν οι επιμέρους ανακοινώσεις των Δήμων, στις οποίες θα αποσαφηνίζονται οι ειδικότητες, τα προσόντα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες των αιτήσεων.

Πώς κατανέμονται οι 116 θέσεις

Τον μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων εξασφαλίζει ο Δήμος Πατρέων με 36 θέσεις, ενώ ακολουθούν ο Δήμος Κατερίνης με 25, ο Δήμος Κιλελέρ με 16 και ο Δήμος Άργους – Μυκηνών με 14.

Ακόμη, προβλέπονται 7 θέσεις στον Δήμο Λεβαδέων, 4 στον Δήμο Σερβίων, από 3 στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας και Βόλβης, από 2 στους Δήμους Άνδρου, Λυκόβρυσης – Πεύκης και Πετρούπολης, καθώς και από μία θέση στους Δήμους Ρεθύμνου και Ναυπλιέων.

Οι προσλήψεις αφορούν διαφορετικές περιοχές της χώρας, από την Αττική και τη Μακεδονία έως τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο.

26 προσλήψεις στην Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης

Την ίδια ώρα, η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης προχωρά σε 26 προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού για την εκπαιδευτική περίοδο 2026-2027.

Οι θέσεις αφορούν καλλιτεχνικό και διδακτικό προσωπικό για τεχνικά και θεωρητικά μαθήματα, καθώς και πιανίστες-συνοδούς. Συγκεκριμένα, προβλέπονται θέσεις για καθηγητές κλασικού και σύγχρονου χορού, ρυθμικής, ελληνικών χορών, αυτοσχεδιασμού, χορογραφίας, Ιστορίας της Μουσικής, Ιστορίας της Τέχνης, Ιστορίας του Χορού, Μεθοδολογίας Μπαλέτου και Σύγχρονου Χορού, Ανατομίας και Φυσιολογίας, καθώς και πέντε θέσεις πιανιστών-συνοδών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 21 έως 64 ετών και να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, με τις αιτήσεις να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης.

Η 30ή Σεπτεμβρίου το επόμενο ορόσημο

Το επόμενο κρίσιμο βήμα για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του 2027 είναι η 30ή Σεπτεμβρίου, όταν οι τελικές προτεραιότητες αναμένεται να παρουσιαστούν στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το συνολικό πακέτο εκτιμάται ότι θα κινηθεί γύρω από τις 20.000 θέσεις, με Υγεία, Εκπαίδευση, Αυτοδιοίκηση και κρίσιμες υπηρεσίες του Δημοσίου να βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού.