Αναπληρωτές: «Τρέχουν» οι δηλώσεις στο ΟΠΣΥΔ – Πότε αναμένεται η ανακοίνωση των ονομάτων

Πίνακας περιεχομένων

Σύμφωνα με πληροφορίες του iPaidia.gr, η ανακοίνωση των ονομάτων των αναπληρωτών της Α΄ φάσης αναμένεται την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026. Πρόκειται για εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα και όχι ακόμη για επίσημα «κλειδωμένη» ημερομηνία από το Υπουργείο Παιδείας.

Το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι:

έως 24 Αυγούστου: ολοκλήρωση των δηλώσεων περιοχών στο ΟΠΣΥΔ,

1 Σεπτεμβρίου: ανακοίνωση της Α΄ φάσης – ονόματα και περιοχή πρόσληψης,

3 Σεπτεμβρίου: δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από όσους προσλήφθηκαν,

4 Σεπτεμβρίου: ανακοίνωση τοποθετήσεων στα σχολεία,

7–8 Σεπτεμβρίου: ανάληψη υπηρεσίας.

Αξίζει να σημείωσουμε ότι, αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας.

Ανατροπή λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία: «Ψαλίδι» σε 22 τάξεις – Τι αλλάζει για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τις προσλήψεις αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2026-2027, με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. Η διαδικασία αφορά συνολικά τους υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Για τους εκπαιδευτικούς, η πρόσκληση αφορά υποψηφίους από τους πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομίσθιοι. Αντίστοιχα, ξεχωριστή πρόσκληση έχει εκδοθεί για τους υποψήφιους ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι οποίοι καλούνται επίσης να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους μέσω του ΟΠΣΥΔ.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία από τις βασικές διαδικασίες πριν από τις προσλήψεις αναπληρωτών της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς οι ενδιαφερόμενοι έχουν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να καταχωρίσουν τις επιλογές τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ και η κοινή καταληκτική ημερομηνία είναι η 24η Αυγούστου.

Έως τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησής τους οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι υποψήφιοι ΕΕΠ και ΕΒΠ, στο πλαίσιο των προσλήψεων για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Σχολεία: Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές – Ποινικό μητρώο, κανόνες για τα κινητά και συνεργασία σχολείων

Τι ισχύει για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Με την πρόσκληση 107933/Ε1/13-08-2026, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους προβλεπόμενους πίνακες του ΑΣΕΠ να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών.

Η διαδικασία αφορά υποψηφίους από τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, τους τελικούς πίνακες συγκεκριμένων κλάδων των προκηρύξεων 1ΓΤ/2024 και 2ΓΔ/2024, καθώς και τους πίνακες εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής των 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025.

Οι αιτήσεις αφορούν πρόσληψη ως αναπληρωτών πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους.

Οι προσλήψεις μπορούν να αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση, την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, τη Σιβιτανίδειο, τις ΔΥΕΠ, τα ΚΕΔΑΣΥ και σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα.

Αιτήσεις και για αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ

Παράλληλα, με την πρόσκληση 107931/Ε4/13-08-2026, καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης και οι υποψήφιοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Για το ΕΕΠ αφορά τους κλάδους ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών της προκήρυξης 2ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ.

Για το ΕΒΠ αφορά τους υποψηφίους του κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της προκήρυξης 1ΕΑ/2025.

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και στη Γενική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.