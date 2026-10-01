Ανάσα για αναπληρωτές και νεοδιόριστους: Απαλλαγή από δημοτικά τέλη – Ποιους αφορά

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Tο μέτρο προέκυψε έπειτα από παρέμβαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Νίκος Πλουμπίδης» και της ΕΛΜΕ Πειραιά, ενώ οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Σύλλογο, ώστε να καταγραφούν και να ενημερωθούν οι αρμόδιοι Δήμοι για τη διαδικασία εφαρμογής της απαλλαγής.

Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για το διάστημα κατά το οποίο μισθώνουν κατοικία στους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Περάματος δικαιούνται, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Νίκος Πλουμπίδης»., αναπληρωτές και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των συγκεκριμένων περιοχών. Η απαλλαγή, όπως αναφέρεται, προέκυψε έπειτα από παρέμβαση και αίτημα του Συλλόγου και της ΕΛΜΕ Πειραιά.

Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο, προκειμένου να καταγραφεί ο αριθμός των δικαιούχων και να ενημερωθούν οι αρμόδιοι Δήμοι. Η ακριβής διαδικασία για την εφαρμογή της απαλλαγής αναμένεται να γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Απαλλαγή Δημοτικών Τελών για Αναπληρωτές & Νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς

Ενημερώνουμε όλους τους αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

Υπηρετούν σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα των δήμων Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Περάματος

Διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία εντός των ορίων των παραπάνω Δήμων

Ότι δικαιούνται έπειτα από παρέμβαση και αίτημα του Συλλόγου μας και της ΕΛΜΕ Πειραιά πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για το διάστημα της μίσθωσης.

Καλούμε τους συναδέλφους να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο άμεσα για να δούμε τον αριθμό των εκπαιδευτικών που δικαιούνται την απαλλαγή και να ενημερώσουμε τους Δήμους. Στη συνέχεια θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση πώς θα γίνει η διαδικασία.

Ο Σύλλογός μας και με αυτόν τρόπο στέκεται δίπλα στους συναδέλφους και προσπαθεί με παρεμβάσεις του να διασφαλίσει μέτρα ανακούφισης. Η Αλληλεγγύη και ο συλλογικός Αγώνας το όπλο μας απέναντι σε πολιτικές που τσακίζουν τη ζωή μας. Καλούμε τους νέους συναδέλφους να συσπειρωθούν στο σωματείο και από κοινού να διεκδικούμε αξιοπρεπή διαβίωση και δουλειά με δικαιώματα.