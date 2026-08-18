Σχολεία: Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές – Ποινικό μητρώο, κανόνες για τα κινητά και συνεργασία σχολείων

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Νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές: Τουλάχιστον 6 μετακινήσεις στην Πρωτοβάθμια – Τι αλλάζει σε ασφάλεια, Ειδικά Σχολεία και Erasmus

Νέο τοπίο στις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις διαμορφώνεται σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με δύο νέες αποφάσεις της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Οι αλλαγές αφορούν τόσο τον αριθμό και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των μετακινήσεων όσο και τους κανόνες ασφάλειας, τη συμμετοχή των Ειδικών Σχολείων, το κόστος για τις οικογένειες και τις δυνατότητες συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Erasmus.

Μία από τις βασικότερες αλλαγές αφορά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός έξι εκδρομών ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος. Παράλληλα, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποκτά τη δυνατότητα να αποφασίζει αύξηση του αριθμού των συνοδών εκπαιδευτικών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση και εποπτεία των μαθητών.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη μείωση από το 70% στο 50% του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού συμμετοχής μαθητών στα Ειδικά Σχολεία, δυνατότητα συνεργασίας σχολικών μονάδων για κοινές εκδρομές με στόχο τον περιορισμό του κόστους, αλλά και αυστηρότερους κανόνες προστασίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποβολή αποσπάσματος ποινικού μητρώου από τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό του τουριστικού γραφείου που πρόκειται να συνοδεύσει τους μαθητές, ενώ θεσπίζεται συγκεκριμένη διαδικασία για περιπτώσεις μη επιτρεπόμενης φωτογράφισης, βιντεοσκόπησης ή ηχογράφησης με κινητό τηλέφωνο.

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Οι δύο νέες αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας φέρνουν τουλάχιστον έξι εκδρομές ανά τμήμα και σχολικό έτος στην Πρωτοβάθμια, περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής για τα Ειδικά Σχολεία, συνεργασίες μεταξύ σχολείων για τη μείωση του κόστους και διευρυμένες δυνατότητες Erasmus για τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι δικλίδες ασφαλείας στις σχολικές μετακινήσεις.

Τουλάχιστον έξι εκδρομές τον χρόνο στην Πρωτοβάθμια

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση καθιερώνεται για πρώτη φορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ελάχιστος αριθμός έξι εκδρομών ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος, ενισχύοντας τη βιωματική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις συνδέονται ουσιαστικότερα με τα Προγράμματα Σπουδών και συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, ώστε οι μαθητές να εμπλουτίζουν όσα μαθαίνουν στην τάξη μέσα από εμπειρίες, δράσεις και άμεση επαφή με τον κόσμο γύρω τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι μετακινήσεις μπορούν να συμβάλλουν στην επαφή των μαθητών με τον πολιτισμό, την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία, στην ανάπτυξη δημοκρατικού ήθους και στην εμπέδωση των αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά και στην ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας.

Παράλληλα, ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίζει την αύξηση του αριθμού των συνοδών εκπαιδευτικών, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση και εποπτεία των μαθητών.

Οι εκδρομές συνδέονται και με δράσεις ενεργού πολίτη

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι σχολικές εκδρομές συνδέονται και με εκπαιδευτικές δράσεις ενεργού πολίτη.

Στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής μετακίνησης μπορούν, μεταξύ άλλων, να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις, φιλανθρωπικού χαρακτήρα και αλληλεγγύης, ανάπλασης χώρων, καθώς και καθαρισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Με τον τρόπο αυτό, η εκπαιδευτική μετακίνηση συνδέεται όχι μόνο με τη γνώση και τη βιωματική μάθηση, αλλά και με την κοινωνική συμμετοχή και προσφορά.

Ειδικά Σχολεία: Από το 70% στο 50% η απαιτούμενη συμμετοχή

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τα Ειδικά Σχολεία, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μαθητών τους στις εκπαιδευτικές μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα, το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής μαθητών για να πραγματοποιηθεί μία εκδρομή μειώνεται από το 70% στο 50%.

Η αλλαγή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση πρακτικών δυσκολιών που μπορούσαν μέχρι σήμερα να λειτουργούν περιοριστικά για την πραγματοποίηση εκδρομών και εκπαιδευτικών δράσεων από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Αυστηρότεροι κανόνες ασφάλειας στις σχολικές εκδρομές

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ενίσχυση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών μετακινήσεων, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την ευθύνη της συνοδείας.

Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και το προσωπικό του τουριστικού γραφείου που πρόκειται να συνοδεύσει τους μαθητές θα πρέπει να υποβάλλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Παράλληλα, ρυθμίζεται το ζήτημα της χρήσης κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια των εκδρομών.

Εφόσον μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή μαγνητοφωνεί άλλους συμμετέχοντες μαθητές χωρίς τη συναίνεσή τους, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία απενεργοποίησης και φύλαξης της συσκευής. Η συσκευή θα παραδίδεται στον γονέα ή τον κηδεμόνα μετά το τέλος της εκδρομής.

Συνεργασία σχολείων για να μειωθεί το κόστος

Μία ακόμη αλλαγή αφορά το οικονομικό κόστος των σχολικών εκδρομών για τις οικογένειες.

Το νέο πλαίσιο εισάγει τη δυνατότητα σύμπραξης σχολικών μονάδων για την από κοινού πραγματοποίηση εκδρομών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Με τη δυνατότητα αυτή, τα σχολεία θα μπορούν να οργανώνουν από κοινού εκπαιδευτικές μετακινήσεις και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους, δημιουργώντας προϋποθέσεις για χαμηλότερο κόστος συμμετοχής των μαθητών.

Τι αλλάζει στο Erasmus για τους εκπαιδευτικούς

Οι νέες Υπουργικές Αποφάσεις διευρύνουν και τις δυνατότητες συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Erasmus.

Μέχρι σήμερα προβλεπόταν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαν να συμμετέχουν σε σχετικά προγράμματα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερών ανά έτος.

Με το νέο πλαίσιο, όταν η συμμετοχή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, καθώς και κατά το διάστημα από 22 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου, δεν θα υπάρχει περιορισμός ως προς την ανώτατη χρονική διάρκεια της μετακίνησης.

Στόχος είναι να διευρυνθούν οι δυνατότητες συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας, επιμόρφωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών, χωρίς να επηρεάζεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Ζαχαράκη: «Περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επισημαίνει ότι στόχος είναι ένα σχολείο περισσότερο ανοιχτό στη ζωή, στην κοινωνία και στον κόσμο, όπου η γνώση θα συνδέεται με την εμπειρία, τον πολιτισμό, την επιστήμη, το περιβάλλον και την ενεργό συμμετοχή.

Όπως τονίζει, οι περισσότερες δυνατότητες συνοδεύονται από μεγαλύτερη ευθύνη και, για τον λόγο αυτό, το νέο πλαίσιο ενισχύει και αυστηροποιεί τις δικλίδες ασφαλείας στις εκπαιδευτικές μετακινήσεις, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να λειτουργούν με σαφείς κανόνες και συγκεκριμένες διαδικασίες.

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρεται στις διευκολύνσεις για τη συμμετοχή των μαθητών των Ειδικών Σχολείων, στη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ σχολείων για τη μείωση του κόστους των εκδρομών και στη διεύρυνση των δυνατοτήτων συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο Erasmus.