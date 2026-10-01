Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια από τη SKY express – Ποιοι δικαιούνται την προσφορά

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Έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια για τις μετακινήσεις τους προς τον τόπο υπηρεσίας τους εξασφαλίζουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μέσω πρωτοβουλίας της SKY express σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας.

Στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία σε σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα συμβάλλει για ακόμη μία χρονιά η SKY express, ανταποκρινόμενη στο σχετικό αίτημα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η αεροπορική εταιρεία προσφέρει έκπτωση 30% στην έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διευκολύνοντας τη μετάβασή τους στον τόπο όπου έχουν τοποθετηθεί για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους από 35.000 αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς να μετακινηθούν με μειωμένο κόστος. Παράλληλα, στο πλαίσιο της Β΄ φάσης προσλήψεων για το σχολικό έτος 2026-2027, περισσότεροι από 6.500 νέοι αναπληρωτές έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την έκπτωση για τη μετάβασή τους στον τόπο υπηρεσίας τους.

Η προσφορά αφορά, έως δέκα (10) κρατήσεις ανά εκπαιδευτικό, απλής διαδρομής ή μετ’ επιστροφής, απευθείας ή με ενδιάμεσο σταθμό για τις πτήσεις εσωτερικού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έως και τις 15 Ιουνίου 2027 και αφορούν πτήσεις έως και τις 30 Ιουνίου 2027.

Για την αξιοποίηση της έκπτωσης, οι μοναδικοί κωδικοί που αντιστοιχούν σε κάθε δικαιούχο εκπαιδευτικό έχουν ήδη αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους μέσω SMS.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στην ελληνική αεροπορική εταιρεία SΚΥ express, για την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την παροχή των σχετικών διευκολύνσεων.

«Στη SKY express πιστεύουμε βαθιά στην αξία της εκπαίδευσης και στον καθοριστικό ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας. Με την παροχή έκπτωσης 30% στα αεροπορικά εισιτήρια, θέλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και να διευκολύνουμε τη μετακίνησή τους προς τον τόπο υπηρεσίας τους. Ως ελληνική αεροπορική εταιρεία, επιδιώκουμε να βρισκόμαστε σταθερά δίπλα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που προσφέρουν καθημερινά στην εκπαίδευση και στους μαθητές» δήλωσε σχετικά ο Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express.