Ανατροπή λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία: «Ψαλίδι» σε 22 τάξεις – Τι αλλάζει για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Πίνακας περιεχομένων

Σημαντικές ανατροπές στον προγραμματισμό λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων της Αχαΐας για τη σχολική χρονιά 2026-2027 καταγγέλλει ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, Τάσος Σταυρογιαννόπουλος.

Όπως γνωστοποιεί, περίπου 40 ημέρες μετά τον αρχικό προγραμματισμό της 6ης Ιουλίου και λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, αποφασίστηκε η σύμπτυξη 22 τάξεων σε συνολικά 20 σχολικές μονάδες.

Ο αιρετός εκφράζει την πλήρη διαφωνία του με τις αλλαγές, υποστηρίζοντας ότι αφορούν τάξεις οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσαν διχοτομημένες ή τριχοτομημένες λόγω του αυξημένου αριθμού μαθητών με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι συμπτύξεις δημιουργούν νέες υπεραριθμίες εκπαιδευτικών και ανατροπές σε τοποθετήσεις που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ εκκρεμούν ακόμη οι διαδικασίες που αφορούν τις ειδικότητες.

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει, πάντως, τη διάθεση 13 κενών θέσεων για τα ολοήμερα τμήματα, αν και εμφανίζεται επιφυλακτικός για το κατά πόσο ο σχεδιασμός θα παραμείνει αμετάβλητος έως την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο Τάσος Σταυρογιαννόπουλος ασκεί ιδιαίτερη κριτική και στον χρόνο των αλλαγών, τονίζοντας ότι «η σχολική χρονιά ξεκινάει με άγχος, προβλήματα και αδικίες».

Σχολεία: Τι ισχύει για το δωρεάν κρατικό πτυχίο ξένων γλωσσών για τους μαθητές

Οι αλλαγές αφορούν 20 Δημοτικά Σχολεία, με 22 τάξεις να οδηγούνται σε σύμπτυξη. Σύμφωνα με τον αιρετό του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, η εξέλιξη δημιουργεί νέες υπεραριθμίες εκπαιδευτικών και ανατροπές σε προηγούμενες τοποθετήσεις, ενώ το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε διαδικασία συμπληρωματικών υπεραριθμιών.

Σε ποια σχολεία γίνονται οι συμπτύξεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Τάσου Σταυρογιαννόπουλου, οι αλλαγές αφορούν τα 45ο Πατρών, 56ο Πατρών, 16ο Πατρών, 54ο Πατρών, 11ο Πατρών, 44ο Πατρών, 42ο Πατρών, Μιντιλογλίου, 61ο Πατρών, 47ο Πατρών, Διακοπτού, Αβύθου, Καλαβρύτων, 5ο Αιγίου, 9ο Αιγίου, 29ο Πατρών, 24ο Πατρών, Σαραβαλίου, 23ο Πατρών και Αγίου Βασιλείου.

Στο 47ο Δημοτικό Πατρών και στο Δημοτικό Αβύθου οι συμπτύξεις αφορούν από δύο τάξεις, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των τάξεων που επηρεάζονται να ανέρχεται σε 22.

Γιατί διαφωνεί με τις συμπτύξεις

Ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ υποστηρίζει ότι οι λόγοι που είχαν οδηγήσει στη λειτουργία των συγκεκριμένων τάξεων ως διχοτομημένων ή τριχοτομημένων εξακολουθούν να υπάρχουν.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για τάξεις με αυξημένο αριθμό μαθητών με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες, παράμετρος που είχε ληφθεί υπόψη και στον εγκεκριμένο προγραμματισμό του Ιουλίου.

Σχολεία: Η στεγαστική κρίση «διώχνει» τους εκπαιδευτικούς

Ο ίδιος δηλώνει ότι κατέθεσε την πλήρη διαφωνία του με τις συμπτύξεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις συνθήκες που εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Νέες υπεραριθμίες και ανατροπές στις τοποθετήσεις

Οι αλλαγές στον αρχικό προγραμματισμό έχουν, σύμφωνα με τον Τάσο Σταυρογιαννόπουλο, συνέπειες και για τους εκπαιδευτικούς.

Όπως αναφέρει, προκαλούνται υπεραριθμίες εκπαιδευτικών, ενώ προκύπτει και άρση τοποθετήσεων υπεράριθμων που είχαν πραγματοποιηθεί κατά την προηγούμενη περίοδο.

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε διαδικασία συμπληρωματικών υπεραριθμιών, επιλογή με την οποία ο αιρετός επίσης διαφωνεί.

Κατά την άποψή του, η διαδικασία θα έπρεπε να επαναληφθεί από την αρχή, συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των υπεράριθμων εκπαιδευτικών και των διαθέσιμων κενών, ώστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο αδικιών σε βάρος όσων χαρακτηριστούν τώρα υπεράριθμοι ή όσων ανακληθεί η τοποθέτησή τους.

13 κενές θέσεις για τα ολοήμερα τμήματα

Ως θετική εξέλιξη παρουσιάζει ο αιρετός τη διάθεση 13 κενών θέσεων σε ολοήμερα τμήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία τους.

Ωστόσο, εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς το εάν ο συγκεκριμένος σχεδιασμός θα παραμείνει αμετάβλητος μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

«Η σχολική χρονιά ξεκινάει με άγχος, προβλήματα και αδικίες»

Ο Τάσος Σταυρογιαννόπουλος ασκεί κριτική και στο χρονικό σημείο κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι αλλαγές, καθώς έρχονται περίπου 40 ημέρες μετά τον αρχικό προγραμματισμό και λίγο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν έχει συναντήσει αντίστοιχο αριθμό συμπτύξεων σε ήδη εγκεκριμένο προγραμματισμό.

«Η σχολική χρονιά ξεκινάει με άγχος, προβλήματα και αδικίες», σημειώνει, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες υπό τις οποίες θα κληθούν να εργαστούν οι εκπαιδευτικοί στα τμήματα που συμπτύσσονται και στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωσή του, στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ δεν προχώρησε η διαδικασία που αφορά τις ειδικότητες, με τις σχετικές αποφάσεις να παραμένουν σε εκκρεμότητα.