Αλλαγές στην ακαδημαϊκή ηγεσία του Keele – Αποχωρεί ο πρύτανης

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Για το μεταβατικό διάστημα, καθήκοντα Πρύτανη αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, ομότιμος Καθηγητής Μηχανολογίας τους Πανεπιστημίου του Λονδίνου και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Κωνσταντίνος Αρκουμάνης.

Την αποχώρηση του Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα από τη θέση του Πρύτανη ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα, με την αλλαγή στην ηγεσία του Ιδρύματος να πραγματοποιείται κατά την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, ο κ. Ζώρας αποχωρεί για προσωπικούς λόγους, ωστόσο θα παραμείνει στα καθήκοντά του έως το τέλος Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Ο Οδυσσέας Ζώρας συμμετείχε ενεργά στη θεμελίωση του Πανεπιστημίου κατά την πρώτη χρονιά του θεσμού των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της θητείας του επέβλεψε τη σύσταση των πρώτων ακαδημαϊκών μονάδων, τη στελέχωσή τους με διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, καθώς και την ανάπτυξη πολιτικών διασφάλισης ποιότητας, ευθυγραμμισμένων με τα διεθνή πρότυπα του μητρικού Πανεπιστημίου.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Δρ Χριστίνα Παρασκευοπούλου, ευχαρίστησε τον Οδυσσέα Ζώρα για τη συμβολή του κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ιδρύματος.

«Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα για την πολύτιμη συμβολή του κατά τον πρώτο, κρίσιμο χρόνο λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Υπό την καθοδήγησή του, τέθηκαν οι γερές βάσεις για την ακαδημαϊκή αριστεία που αποτελεί τον πυρήνα της αποστολής μας», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Ζώρας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το Keele University για την επένδυσή του στην Ελλάδα, κάνοντας παράλληλα έναν σύντομο απολογισμό της παρουσίας του στο Ίδρυμα.

«Θεωρώ χρέος μου, αποχωρώντας, να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς το Keele University, το οποίο εμπιστεύτηκε τη χώρα μας για μία επένδυση σημαντικού βεληνεκούς, με σαφή στρατηγική δέσμευση και μακρόχρονο ορίζοντα», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι «υπερήφανος για ό,τι χτίσαμε από κοινού με τους συναδέλφους από την ακαδημαϊκή και διοικητική ομάδα», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το Ίδρυμα διαθέτει πλέον τις βάσεις για να συνεχίσει την πορεία του.

Παραμένει Πρύτανης έως το τέλος Σεπτεμβρίου

Η αποχώρηση δεν θα είναι άμεση. Όπως διευκρινίζει το Πανεπιστήμιο, με δεδομένο ότι προτεραιότητα αποτελεί η ομαλή έναρξη για τους φοιτητές, ο Οδυσσέας Ζώρας θα εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντα του Πρύτανη έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση και η έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.