Μη κρατικά πανεπιστήμια: Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τις άδειες λειτουργίας σε Keele και York

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O καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Πάνος Λαζαράτος ανέφερε ότι χρειάζεται ειδική νομοθετική ρύθμιση για τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρώτο έτος σπουδών σε αυτά τα Ιδρύματα.

Νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις άδειες λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων κατέθεσε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Πάνος Λαζαράτος, στρεφόμενος κατά των δύο νέων αδειών που χορηγήθηκαν στο City College University of York και στο Keele University Greece. Παράλληλα, κατέθεσε πρόσθετους λόγους ακύρωσης σχετικά με τις επτά νέες άδειες που έχουν χορηγηθεί μέσα στο έτος.

Μιλώντας στον Αθήνα 9.84 και στον Γιώργο Μελιγγώνη, ο κ. Λαζαράτος εξήγησε ότι οι νέες αιτήσεις ακύρωσης στηρίζονται σε τρεις βασικούς λόγους: στην παραβίαση της απόφασης του ΣτΕ, στη χρήση ακυρωμένου προτύπου χωρίς νέα γνώμη της ΕΘΑΑΕ και στη δυνατότητα αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων σε ακυρωμένο πρόγραμμα για φοιτητές που έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα έτος σπουδών.

«Δεν αμφισβητείται η συνταγματικότητα των ιδιωτικών πανεπιστημίων»

Ο καθηγητής ξεκαθάρισε ότι με τις προσφυγές του δεν αμφισβητείται η συνταγματικότητα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς, όπως σημείωσε, το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ήδη εξεταστεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όπως υποστήριξε, το πρόβλημα εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησαν να λειτουργούν και ειδικότερα στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ, στα κριτήρια και στη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών.

«Από εκεί και πέρα υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο που ξεκίνησαν να λειτουργούν, όχι τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο όσο ως προς το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ. Αφορά τα κριτήρια και τη διαδικασία πιστοποίησης προγραμμάτων», ανέφερε.

Τι λέει για τους φοιτητές και τα πτυχία

Αναφερόμενος στην αγωνία γονέων και φοιτητών, ο κ. Λαζαράτος υποστήριξε ότι το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί, εφόσον ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία και υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή στην επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων.

Κατά τον ίδιο, απαιτείται νομοθετικό πλαίσιο, συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και κρατική εποπτεία, ώστε η διαδικασία να είναι νόμιμη και να διασφαλίζεται η αξία των πτυχίων.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν απορρίπτει τον ανταγωνισμό μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εκείνο που, όπως είπε, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό είναι η έναρξη λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων με «fast-track διαδικασίες» και χωρίς τα απαραίτητα εχέγγυα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για Ιατρικές και Νομικές Σχολές.

Τι μπορεί να γίνει με το πρώτο έτος σπουδών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους φοιτητές που έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα έτος σπουδών. Σύμφωνα με τον κ. Λαζαράτο, εφόσον ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, μπορεί στη συνέχεια να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων, ώστε το πρώτο έτος να μη χαθεί.

Όπως υποστήριξε, θα πρέπει πρώτα ο νόμος να επιτρέψει τη συνεργασία του παραρτήματος με το μητρικό ίδρυμα για την αναδρομική πιστοποίηση των μονάδων και στη συνέχεια να εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη.

«Η ΕΘΑΑΕ πρέπει να ελέγξει τα καινούργια προγράμματα»

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτελεί ο ρόλος της ΕΘΑΑΕ. Ο καθηγητής υποστηρίζει ότι παραμένει η προηγούμενη γνώμη της Αρχής για προγράμματα και πρότυπα που έχουν ακυρωθεί και, επομένως, απαιτείται νέος ουσιαστικός έλεγχος των προγραμμάτων.

«Πρέπει πρώτα να φτιαχτεί η καινούργια κανονιστική ρύθμιση της ΕΘΑΑΕ, τα καινούργια κριτήρια και πρότυπα και μετά να δοθούν οι άδειες ώστε να είναι όλα σωστά», σημείωσε.

Κατά τον ίδιο, η διαδικασία θα έπρεπε να ακολουθήσει συγκεκριμένη σειρά: πρώτα να καθοριστούν τα νέα κριτήρια της ΕΘΑΑΕ, στη συνέχεια να υπάρξει το νομοθετικό πλαίσιο για την αναδρομική αναγνώριση πιστωτικών μονάδων και έπειτα να χορηγηθούν οι άδειες και να πιστοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών.

«Η άδεια δόθηκε εσπευσμένα και με ανάποδη σειρά»

Ο Πάνος Λαζαράτος άσκησε κριτική και στον τρόπο με τον οποίο χορηγήθηκαν οι νέες άδειες, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί φάκελοι χρειάζονται αναμόρφωση, καθώς έχουν καταρτιστεί με βάση πρότυπο που έχει ακυρωθεί.

Όπως ανέφερε, το πρόβλημα είναι ότι η άδεια δόθηκε «εσπευσμένα», μέσα σε δύο ημέρες και με αντίστροφη, κατά την άποψή του, σειρά από αυτή που θα έπρεπε να ακολουθηθεί.

Η θέση του είναι ότι τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους πριν διαμορφωθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ και ολοκληρωθεί η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Για τον λόγο αυτό ζητά να προηγηθούν τα νέα κριτήρια και πρότυπα, η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση και ο έλεγχος των φακέλων και στη συνέχεια να ακολουθήσει η χορήγηση των αδειών.

Τι αναφέρει ο κ. Λαζαράτος σε ανάρτησή του :