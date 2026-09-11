Ζαχαράκη για αναπληρωτές: Έρχεται δεύτερη φάση με περισσότερες από 6.000 προσλήψεις – Τι ανακοίνωσε για τα βιβλία και τη στέγαση

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Στις επόμενες προσλήψεις αναπληρωτών, στη στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, αλλά και στις αντιδράσεις που έχουν προκύψει γύρω από το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς.

Η υπουργός, η οποία βρίσκεται στο Ηράκλειο πραγματοποιώντας επισκέψεις σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, μίλησε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ανακοινώνοντας ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η οποία θα ξεπεράσει τις 6.000 προσλήψεις.

Πάνω από 6.000 αναπληρωτές στη δεύτερη φάση

Αναφερόμενη στην προετοιμασία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες, λόγω του μεγέθους του εκπαιδευτικού συστήματος.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν 13.859 σχολεία και 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ περίπου 30.000 αναπληρωτές προσελήφθησαν την 1η Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, προανήγγειλε τη δεύτερη φάση προσλήψεων έως το τέλος του μήνα.

«Επίκειται και δεύτερη φάση πρόσληψης που θα ξεπεράσουν τους 6.000 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι συνολικά οι εκπαιδευτικοί θα φτάσουν περίπου τους 200.000.

Διπλή επιστροφή ενοικίου στους εκπαιδευτικούς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός και στο στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο τέλος Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου, στο πλαίσιο του σχετικού μέτρου που έχει ανακοινωθεί.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες δήμων που αξιοποιούν ιδιόκτητα ακίνητα, όπως παλιά σχολικά κτίρια και καταστήματα, τα οποία ανακαινίζονται και μετατρέπονται σε διαμερίσματα για τη στέγαση εκπαιδευτικών.

«Δήμοι που έχουν ιδιόκτητα παλιά σχολεία, παλιά καταστήματα τα ανακαινίζουν και δίνουν αυτά τα διαμερίσματα στους εκπαιδευτικούς», σημείωσε.

Τι απάντησε για τις αντιδράσεις στα σχολικά βιβλία

Η Σοφία Ζαχαράκη τοποθετήθηκε και για τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει σχετικά με τα σχολικά βιβλία, επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος είναι η εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου.

Όπως ανέφερε, έπειτα από 20 χρόνια τα σχολικά βιβλία πρόκειται να αλλάξουν την επόμενη χρονιά.

«Αυτό που έγινε σαφές και από τον πρωθυπουργό είναι η κατάκτηση του πολλαπλού βιβλίου. Μετά από 20 χρόνια του χρόνου θα αλλάξουν τα βιβλία», δήλωσε.

Η απάντηση για το βιβλίο της Β’ Δημοτικού

Αναφερόμενη ειδικότερα στη συζήτηση που προέκυψε για περιεχόμενο βιβλίου της Β’ Δημοτικού, η υπουργός απέφυγε να προκαταλάβει τι θα συμβεί με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, παραπέμποντας παράλληλα στη θέση του εκδοτικού οίκου.

Όπως είπε, ο εκδοτικός οίκος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για ομόφυλη οικογένεια, αλλά για «μία διαφορετική ανάγνωση».

Η ίδια απάντησε και στην κριτική περί «woke ατζέντας», αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ρωτήστε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές, τους γονείς και τα παιδιά, δεν θα βρείτε κάποιον να σας πει ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει την woke ατζέντα».