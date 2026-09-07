Πανεπιστημιακοί μετά τη ΔΕΘ: «Έμφαση στα μη κρατικά πανεπιστήμια, χωρίς ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων ΑΕΙ»

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Έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες από τη ΔΕΘ για την εκπαίδευση ασκεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ουσιαστική δέσμευση για την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων.

Η Ομοσπονδία εστιάζει στη χρηματοδότηση, τις αποδοχές και την ανάγκη ενίσχυσης του μόνιμου προσωπικού, ενώ αντιπαραβάλλει την κατάσταση αυτή με την έμφαση που, όπως αναφέρει, δόθηκε στην εξασφάλιση της λειτουργίας παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων.

Στο ζήτημα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης επικεντρώνει την παρέμβασή της η ΠΟΣΔΕΠ μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι, παρά τις επιμέρους αναφορές στην εκπαίδευση, δεν παρουσιάστηκε –όπως υποστηρίζει– κάποια ουσιαστική δέσμευση για την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι δεν υπήρξε αναφορά ούτε στη βελτίωση της αναλογίας ενεργών φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ ούτε σε αυξήσεις των αποδοχών των πανεπιστημιακών, οι οποίοι, όπως τονίζει, έχουν υποστεί σημαντική υποχώρηση της αγοραστικής τους δύναμης σε βάθος χρόνου. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι λίγες εβδομάδες πριν από τη ΔΕΘ η κυβέρνηση είχε αναφερθεί στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των δημόσιων πανεπιστημίων, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης του μόνιμου προσωπικού και των μελών ΔΕΠ.

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Η ΠΟΣΔΕΠ επικαλείται παράλληλα στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι σχετικές δαπάνες αντιστοιχούσαν στο 3,3% του ΑΕΠ έναντι 4,7% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη χώρα να κατατάσσεται προτελευταία το 2023. Παράλληλα, την περίοδο 2019-2024, το μερίδιο της εκπαίδευσης στις συνολικές δημόσιες δαπάνες μειώθηκε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 7,2%, έναντι 9,7% στην ΕΕ.

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Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Ομοσπονδία και στα μη κρατικά πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι, ενώ η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί τον βασικό πυλώνα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού συστήματος της χώρας, ιδιαίτερη έμφαση και προβολή δόθηκε στην «εσπευσμένη εξασφάλιση», όπως τη χαρακτηρίζει, της λειτουργίας παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων.

Παράλληλα, η ΠΟΣΔΕΠ επανέρχεται στις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνουν τις προηγούμενες επιφυλάξεις της σχετικά με τα κριτήρια και τις διαδικασίες αδειοδότησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων. Όπως σημειώνει, οι συγκεκριμένες επισημάνσεις δεν αποτελούσαν «κινδυνολογία», αλλά «βάσιμες και τεκμηριωμένες θεσμικές επιφυλάξεις».

Καταλήγοντας, η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης προϋποθέτει ισχυρά και επαρκώς χρηματοδοτούμενα δημόσια πανεπιστήμια, ανταγωνιστικές αποδοχές και επαρκές μόνιμο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Κατά την ΠΟΣΔΕΠ, η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι οι φετινές κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ δεν κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση