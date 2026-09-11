Αγιασμός με απρόοπτα: Κλείνει σχολείο λόγω… ψύλλων

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημάδεψε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς Δημοτικό Σχολείο οδηγείται σε αναστολή λειτουργίας μέχρι νεωτέρας εξαιτίας εκτεταμένου προβλήματος με ψύλλους, οι οποίοι δεν εξαλείφθηκαν παρά τις επανειλημμένες απεντομώσεις.

Το πρόβλημα έγινε ιδιαίτερα αισθητό την ώρα του αγιασμού στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο, όταν, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, μαθητές και εκπαιδευτικοί δέχθηκαν «επίθεση» από ψύλλους. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανησυχία στη σχολική κοινότητα, ενώ πλέον προβλέπονται καθημερινοί ψεκασμοί έως ότου αντιμετωπιστεί πλήρως η κατάσταση.

Το πρόβλημα είχε εντοπιστεί από τον Αύγουστο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, η παρουσία των ψύλλων είχε γίνει αντιληπτή πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Το πρόβλημα φέρεται να είχε εντοπιστεί τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου όσο και από εργαζόμενο του δήμου, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο στα τέλη Αυγούστου για να κόψει τα χόρτα στο προαύλιο.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Νίκος Ακτύπης, ανέφερε ότι η διαδικασία απεντόμωσης ξεκίνησε αμέσως μόλις ενημερώθηκε ο δήμος. Από την πλευρά του σχολείου, ωστόσο, γίνεται λόγος για καθυστέρηση τουλάχιστον μίας εβδομάδας.

Η πρώτη προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, με συνέπεια να ακολουθήσουν δύο επαναληπτικές παρεμβάσεις, στις 7 και 10 Σεπτεμβρίου.

Παρά τους διαδοχικούς ψεκασμούς, οι ψύλλοι δεν εξαλείφθηκαν και το πρόβλημα παρέμεινε μέχρι την ημέρα του αγιασμού.

Σύμφωνα με καταγγελίες που επικαλείται το δημοσίευμα, ως φορείς των ψύλλων αναφέρονται δεσποζόμενα σκυλιά και γάτες που βρίσκονταν σε γειτονικό χώρο και έμπαιναν στο προαύλιο του σχολείου.

Κατά τον αντιδήμαρχο, τα συγκεκριμένα ζώα απομακρύνθηκαν από τον χώρο, ενώ απολύμανση και απεντόμωση πραγματοποιήθηκαν όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στις ιδιοκτησίες που συνορεύουν με αυτό.

Ωστόσο, οι ενέργειες αυτές δεν κατάφεραν να εξαλείψουν το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού μέχρι νεωτέρας.

Καθημερινοί ψεκασμοί μέχρι να εξαλειφθούν οι ψύλλοι

Από σήμερα οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση, με στόχο να αντιμετωπιστούν τόσο τα έντομα όσο και τα αβγά τους.

Ο χρονικός ορίζοντας που δίνεται για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι δύο έως τρεις ημέρες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει βεβαιότητα ότι οι νέες παρεμβάσεις θα αποδειχθούν αποτελεσματικές.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί μετά την αποτυχία των προηγούμενων απεντομώσεων και αναμένουν την οριστική εξάλειψη του προβλήματος πριν επιστρέψουν τα παιδιά στις αίθουσες.