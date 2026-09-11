Εκπαιδευτικοί: Οι μεγάλες αδικίες σε μεταθέσεις και αποσπάσεις – «Να αλλάξει άμεσα το πλαίσιο»

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Σοβαρές αδικίες και στρεβλώσεις στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών καταγγέλλει ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριος Κορδής, ζητώντας άμεση αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου πριν από την έναρξη της διαδικασίας των επόμενων μεταθέσεων.

Με αφορμή τις πρόσφατες συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ για τις αποσπάσεις νεοδιόριστων και άλλων εκπαιδευτικών, επισημαίνει ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε οικογένειες, μονογονείς, εκπαιδευτικούς με αναπηρία ή με μέλη της οικογένειάς τους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Παράλληλα, θέτει μεταξύ άλλων το ζήτημα της διετούς υποχρεωτικής παραμονής των νεοδιόριστων στον τόπο διορισμού, της άδειας ανατροφής τέκνου, των μεταθέσεων και αποσπάσεων σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και της εξίσωσης των δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά το ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων:

Θέμα: Σχετικά με τις μεγάλες αδικίες που προκαλεί το ξεπερασμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με αφορμή τις πρόσφατες συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ για τις αποσπάσεις νεοδιόριστων και μη εκπαιδευτικών, αναδείχτηκαν για πολλοστή φορά οι σοβαρές στρεβλώσεις του νομοθετικού πλαισίου που ταλαιπωρούν απίστευτα τους/τις εκπαιδευτικούς μας σε πολλές περιπτώσεις! Τα ενδεικτικά παραδείγματα που ακολουθούν επιβεβαιώνουν απλώς το μέγεθος του προβλήματος και των αδικιών που προκαλούνται:

Αρχικά η γενική αρχή καθιστά εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη τη συντήρηση 2-3 σπιτιών από οικογένειες εκπαιδευτικών! Με 820 ευρώ πρώτο μισθό του/της νεοδιόριστου/ης, με λίγο πάνω από 950 ευρώ του αναπληρωτή και της αναπληρώτριας και με το τεράστιο πρόβλημα της στέγασης τους, το ελάχιστο που ζητείται είναι να διευκολύνεται η ζωή τους και όχι να διαλύεται! Πόσο τυχαίο είναι άραγε ότι οι οικογένειες έχουν φτάσει στο σημείο να ενισχύουν οικονομικά κάθε μήνα τα παιδιά τους για να σκήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού; Μήπως έτσι εξηγείται η απροθυμία 22500 υποψηφίων να υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, το ότι 240 θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών έμειναν κενές και ότι την προηγούμενη χρόνια είχαμε πάνω από 2000 παραιτήσεις αναπληρωτών/τριών;

Παράλληλα υπάρχει το μεγάλο ζήτημα με τους/τις εκπαιδευτικούς που είναι δικαστικοί συμπαραστάτες μελών της οικογένειάς τους (κυρίως γονέων) -με ποσοστά αναπηρίας που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν το 90% γεγονός που καθιστά αδύνατη τη συντήρησή τους- χωρίς να εντάσσονται σε κάποια ειδική κατηγορία.

Την ίδια στιγμή έχουμε εκπαιδευτικούς-μονογονείς με την επιμέλεια δύο ή και περισσότερων ανήλικων τέκνων, τα οποία πρέπει να αλλάξουν ουσιαστικά τον τρόπο ζωής τους και να ακολουθήσουν τον/την εκπαιδευτικό γονέα στον τόπο διορισμού ή και της τοποθέτησής του ως αναπληρωτής/τρια.

Σε μια χώρα που καταρρέει δημογραφικά η ουσιαστική στήριξη του γονέα εκπαιδευτικού είναι ελλιπής έως και ανύπαρκτη! Μητέρα εκπαιδευτικός με τρίδυμα προστατευόμενα τέκνα που φοιτούν στη Γ΄Λυκείου δεν θα έπρεπε να έχει δικαίωμα απόσπασης τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά και ουσιαστικά «τιμωρείται» μένοντας μακριά από τα παιδιά της;

Το ξεπερασμένο καθεστώς ένταξης σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας, έχει δημιουργήσει τεράστιες αδικίες! Εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας που ξεπερνά και το 70% δεν μπορούν να αποσπαστούν αφού το άρθρο 62 του ν.4589/2019 απαιτεί Π.Α. 75% και άνω αυθαίρετα, παραβλέποντας ακόμη και το 67% που θεσμοθετημένα ισχύει στην αναπηρία!

Πίσω από κάθε απρόσωπο αριθμό ποσοστού αναπηρίας, κρύβονται πολλές φορές πολύ σοβαρά προβλήματα εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους! Η σοβαρότητα των παθήσεων τους, δεν αποτυπώνεται σε μια απλή γνωμάτευση. Συνεπώς άμεσα επιβάλλεται η αναθεώρηση όλου αυτού του καθεστώτος των ειδικών κατηγοριών και η εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά ανεξάρτητα από τα τυπικά ποσοστά αναπηρίας!

Προφανώς ζητάμε -με βάση και τις συνεδριακές αποφάσεις της ΟΛΜΕ να μειωθεί στο ένα έτος η υποχρεωτική διετής παραμονή των νεοδιόριστων στο ΠΥΣΔΕ διορισμού τους.

Το «επιτελικό» ΥΠΑΙΘΑ δεν έχει κατορθώσει ακόμη να λύσει το «τεράστιο» ζήτημα της 4μηνης άδειας ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών! Με ποια λογική καλούνται οι εκπαιδευτικοί να συμπεριλάβουν στην άδεια αυτή και Ιούλιο, Αύγουστο με κλειστά σχολεία; Έτσι ενισχύεται η οικογένεια;

Το «επιτελικό» ΥΠΑΙΘΑ δεν έχει κατορθώσει ακόμη να λύσει το «τεράστιο» ζήτημα των μεταθέσεων-αποσπάσεων σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία με την ξεκάθαρη μοριοδότηση των προσόντων εκπαιδευτικών και την θεσμοθέτηση ειδικών κατηγοριών μετάθεσης και στα σχολεία αυτά.

Για την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις διακρίσεις μεταξύ άλλων στην άδεια μητρότητας και την αναρρωτική άδεια των αναπληρωτριών και αναπληρωτών, «σιγή ασυρμάτου» από το ΥΠΑΙΘΑ μέχρι στιγμής για την αυτονόητη εξίσωση των δικαιωμάτων όλων των εκπαιδευτικων.

Καταληκτικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ελλάδα είναι από τα πιο γερασμένα σε όλη την Ε.Ε. με το 1/3 εξ αυτών να είναι ηλικίας 55-60 ετών, σχεδόν το 25% των μονίμων εκπαιδευτικών να είναι πάνω από 60 ετών ενώ οι εκπαιδευτικοί 30-39 ετών αποτελούν μόλις των 6,5% των υπηρετούντων!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Είναι προφανές ότι οι σοβαρές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιοτων υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών επιβάλλεται να γίνουν άμεσα στα επερχόμενα νομοσχέδια του ΥΠΑΙΘΑ και σίγουρα πριν τις αιτήσεις για τις επόμενες μεταθέσεις! Την ίδια στιγμή ωστόσο πρέπει να ενισχυθεί και η συνυπηρέτηση ζευγαριών εκπαιδευτικών και γενικότερα να υπάρχουν και οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της μοριοδότησης των υπόλοιπων εκπαιδευτικών.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών σε ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ! Παρά τη διαφωνία μας με τον ηλεκτρονικό τρόπο διεξαγωγής των εκλογών, θεωρούμε πολύ σημαντική και απαραίτητη την παρουσία των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Για εμάς οι αιρετοί/ες είναι η ζωντανή φωνή του κλάδου μέσα στα ΥΣ και η παρουσία τους αποτελεί εγγύηση δημοκρατίας, ισοτιμίας και υπευθυνότητας στη λήψη των αποφάσεων. Και στην κατεύθυνση αυτή κινούνται απαρέγκλιτα οι αιρετοί/ες των ΣΥΝΕΚ! Σε μια εποχή που ο θεσμός των αιρετών απαξιώνεται με αντιδημοκρατικές πρακτικές αποκλεισμού από τα Πειθαρχικά Συμβούλια, τις επιλογές στελεχών και τα τοπικά συμβούλια επιλογής μεταξύ άλλων, η μαζική συμμετοχή μας στις εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις 7 Νοεμβρίου 2026 αποτελεί και ένα ξεκάθαρο μήνυμα Δημοκρατίας!

Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία και δύναμη! Συνεχίζουμε τον αγώνα για το ποιοτικό, δημόσιο, δωρεάν, δημοκρατικό σχολείο των αναγκών και των οραμάτων μας.