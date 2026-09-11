Σχολεία – Τέλος στη βαριά σχολική τσάντα: Έρχονται lockers – Για ποιούς

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Ατομικές θυρίδες στα Δημοτικά: Πώς θα λειτουργούν και τι θα μπορούν να αφήνουν οι μαθητές

Μια νέα παρέμβαση που αλλάζει την καθημερινότητα των μαθητών προγραμματίζεται για τα Δημοτικά Σχολεία μέσα στη σχολική χρονιά 2026-2027, με την τοποθέτηση ατομικών θυρίδων – lockers για παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων.

Βασικός στόχος είναι να περιοριστεί η καθημερινή μεταφορά βιβλίων, τετραδίων και άλλου σχολικού υλικού από το σπίτι στο σχολείο και αντίστροφα, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αφήνουν μέρος των αντικειμένων τους με ασφάλεια στη σχολική μονάδα. Η παρέμβαση συνδέεται έτσι άμεσα με ένα ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά γονείς και μαθητές: το βάρος της σχολικής τσάντας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, οι ατομικές σχολικές θυρίδες προορίζονται για μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού.

Η προμήθειά τους έχει ήδη περάσει από διαγωνιστική διαδικασία, ενώ έχουν καθοριστεί και οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν.

Οι μαθητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους χώρο για την αποθήκευση βιβλίων, σχολικών ειδών και άλλων αντικειμένων, περιορίζοντας όσα χρειάζεται να κουβαλούν καθημερινά.

Στόχος η πιο ελαφριά σχολική τσάντα

Στον πυρήνα της δράσης βρίσκεται η μείωση του βάρους που μεταφέρουν καθημερινά τα παιδιά.

Με την αξιοποίηση των lockers, μέρος του εκπαιδευτικού υλικού θα μπορεί να παραμένει στο σχολείο και η τσάντα να περιλαμβάνει κάθε φορά μόνο όσα είναι απαραίτητα για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Παράλληλα, η παρέμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών, στην ασφαλή φύλαξη των αντικειμένων τους και στην ενίσχυση της αυτονομίας και της αυτοοργάνωσής τους.

Με τετραψήφιο κωδικό οι θυρίδες

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στις προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας των νέων lockers.

Οι ατομικές θυρίδες προβλέπεται να διαθέτουν σύστημα κλειδώματος με τετραψήφιο κωδικό, αλλά και δυνατότητα ανοίγματος με master κλειδί. Θα υπάρχουν επίσης οπές εξαερισμού και ειδικό σημείο για την αναγραφή του ονόματος του μαθητή.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη μηχανισμοί για τον περιορισμό του θορύβου κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο, ενώ για την αποφυγή ανατροπής προβλέπεται επιτοίχια αγκύρωση.

Τι θα μπορούν να αφήνουν οι μαθητές

Ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης κάθε σχολικής μονάδας, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αφήνουν στις θυρίδες τους βιβλία, τετράδια, φακέλους, σχολικά είδη, υλικά συγκεκριμένων μαθημάτων και προσωπικά αντικείμενα που δεν χρειάζεται να επιστρέφουν καθημερινά στο σπίτι.

Η λειτουργία των lockers δεν συνδέεται μόνο με την ελάφρυνση της τσάντας. Μέσα από τη χρήση ενός προσωπικού χώρου αποθήκευσης, τα παιδιά καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τα αντικείμενά τους, να οργανώνουν όσα χρειάζονται και να διαχειρίζονται καλύτερα το σχολικό τους υλικό.

Οι ατομικές θυρίδες εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και της καθημερινότητας στις σχολικές μονάδες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου για τη νέα σχολική χρονιά, προβλέπονται επίσης 6.479 απινιδωτές στα σχολεία, νέο αθλητικό υλικό σε 4.550 σχολικές μονάδες, περισσότερα διαδραστικά συστήματα και νέος εξοπλισμός για τα εργαστήρια φυσικών επιστημών.