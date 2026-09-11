Προσλήψεις αναπληρωτών: Τα ίδια προβλήματα για 4η χρονιά – Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Πίνακας περιεχομένων

Σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία της ψηφιακής πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών καταγγέλλει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας (ΣΥΠΥΥΠ), επισημαίνοντας ότι οι ίδιες δυσλειτουργίες επαναλαμβάνονται εδώ και τέσσερα χρόνια, προκαλώντας ταλαιπωρία τόσο στους αναπληρωτές όσο και στους διοικητικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών Εκπαίδευσης.

Με έγγραφό του προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, ο Σύλλογος επαναφέρει τις προτάσεις που είχε καταθέσει ήδη από το 2023 για τον επανασχεδιασμό της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι, εάν είχαν αξιοποιηθεί, τα προβλήματα που καταγράφηκαν και φέτος θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

«Σοβαρά σημάδια αναξιοπιστίας» στο σύστημα

Όπως αναφέρει ο ΣΥΠΥΥΠ, το σύστημα ψηφιακής πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται χιλιάδες προσλήψεις μέσα σε μία ημέρα, παρουσίασε για ακόμη μία χρονιά σοβαρές δυσλειτουργίες.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, εδώ και τέσσερα χρόνια, ήδη από την πρώτη ημέρα των προσλήψεων, καταγράφονται προβλήματα που συνδέονται είτε με αστοχίες στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων είτε με ανεπάρκεια των διαθέσιμων πόρων.

Αποτέλεσμα είναι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να προσπαθούν επί ώρες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να συνάψουν την ψηφιακή τους σύμβαση. Όπως σημειώνεται, αρχικά δίνονται ολιγόωρες παρατάσεις και στη συνέχεια νέες διαδοχικές παρατάσεις, ενώ τελικά το Υπουργείο καλείται να προχωρήσει σε αποσπασματικές ρυθμίσεις για την καταβολή του ημερομισθίου σε όσους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν αυθημερόν τη σύμβασή τους.

Διοικητικοί υπάλληλοι περιμένουν μέχρι αργά το βράδυ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επιβάρυνση των διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ΣΥΠΥΥΠ, παραμένουν στις υπηρεσίες τους περιμένοντας την αποστολή του αρχείου xml, προκειμένου να το μεταφορτώσουν την ίδια ημέρα στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν πολλές φορές πέραν του κανονικού τους ωραρίου χωρίς επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο για το πότε πρόκειται να αποσταλεί το συγκεκριμένο αρχείο.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η απουσία έγκαιρης ενημέρωσης, συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και οδηγιών προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες προκαλεί «εύλογη αγανάκτηση» στους διοικητικούς υπαλλήλους και δημιουργεί αίσθημα απαξίωσης του ρόλου τους.

Όπως επισημαίνει, οι υπάλληλοι μπορεί να περιμένουν μέχρι αργά το βράδυ ένα αρχείο που τελικά αποστέλλεται μετά τα μεσάνυχτα ή ακόμη και την επόμενη ημέρα, ενώ, σύμφωνα πάντα με τον Σύλλογο, συχνά περιλαμβάνει λάθη και παραλείψεις.

«Τα προβλήματα δεν είναι πλέον απρόβλεπτα»

Ο ΣΥΠΥΥΠ τονίζει ότι, από τη στιγμή που τα συγκεκριμένα περιστατικά επαναλαμβάνονται, δεν μπορούν πλέον να χαρακτηρίζονται ούτε απρόβλεπτα ούτε περιστασιακά.

Για τον λόγο αυτό επαναφέρει τις προτάσεις που είχε καταθέσει από τις 18 Σεπτεμβρίου 2023 για τον συνολικό επανασχεδιασμό της ψηφιακής διαδικασίας πρόσληψης των αναπληρωτών και την αυτοματοποίηση της ενημέρωσης των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων.

«Εάν οι προτάσεις μας είχαν αξιοποιηθεί ως βάση για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης της διαδικασίας προσλήψεων αναπληρωτών, δε θα αντιμετωπίζαμε τα ίδια προβλήματα για ακόμη μία χρονιά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Σύλλογος θέτει παράλληλα ζήτημα σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για εργαζομένους ορισμένου χρόνου στον Δημόσιο Τομέα.

Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι «άνευ ουσίας», καθώς θεωρεί ότι η ενημέρωση του συστήματος στην περίπτωση αυτή εξυπηρετεί κυρίως την άντληση αριθμητικών και στατιστικών δεδομένων από το Υπουργείο Εργασίας και την ενημέρωση της ΔΥΠΑ για τις προσλήψεις και τις απολύσεις.

Εφόσον, ωστόσο, εξακολουθεί να θεωρείται αναγκαία η καταχώριση των στοιχείων των αναπληρωτών στο «ΕΡΓΑΝΗ», ο ΣΥΠΥΥΠ προτείνει την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ του anaplirotes.gov.gr και του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Με βάση την πρόταση, μόλις ο αναπληρωτής αποδέχεται την πρόσληψη και συνάπτει την ψηφιακή του σύμβαση, τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να διαβιβάζονται αυτόματα στο «ΕΡΓΑΝΗ», χωρίς να απαιτείται η σημερινή διαδικασία από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

Αντίστοιχη αυτοματοποίηση προτείνεται και για την ενημέρωση του συστήματος σχετικά με τις απολύσεις στο τέλος κάθε διδακτικού έτους.

Η μεταβατική λύση που προτείνει ο Σύλλογος

Μέχρι να καταστεί εφικτή η πλήρης διαλειτουργικότητα των συστημάτων, ο ΣΥΠΥΥΠ προτείνει ως μεταβατική λύση η ενημέρωση του «ΕΡΓΑΝΗ» να γίνεται κεντρικά από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, προτείνει να εξάγεται από το anaplirotes.gov.gr ένα ενιαίο συγκεντρωτικό αρχείο xml με όλες τις προσλήψεις αναπληρωτών που πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα και αυτό να μεταφορτώνεται κεντρικά στο «ΕΡΓΑΝΗ».

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τον Σύλλογο, θα περιοριστεί το πρόσθετο διοικητικό και διαχειριστικό κόστος που σήμερα επιβαρύνει τις κατά τόπους υπηρεσίες.

Πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας προσλήψεων

Οι προτάσεις του ΣΥΠΥΥΠ δεν περιορίζονται, πάντως, μόνο στο «ΕΡΓΑΝΗ». Ο Σύλλογος ζητά έναν συνολικό επανασχεδιασμό, με στόχο την πλήρη, από άκρο σε άκρο ψηφιοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης και απόλυσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνει να αναπτυχθεί διαλειτουργικότητα με κάθε πληροφοριακό σύστημα που εμπλέκεται στη διαδικασία, όπως το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και η Πύλη Εθνικού Ποινικού Μητρώου.

Στόχος είναι, μετά την αποδοχή της πρόσληψης και την υπογραφή της ψηφιακής σύμβασης από τον αναπληρωτή, να πραγματοποιούνται αυτόματα όλες οι απαραίτητες ενέργειες, όπως η ενημέρωση στοιχείων και η υποβολή των απαιτούμενων αιτημάτων.

Ζητά Ομάδα Εργασίας με συμμετοχή διοικητικών υπαλλήλων

Παράλληλα, ο ΣΥΠΥΥΠ χαρακτηρίζει απαραίτητη τη συγκρότηση ειδικής Ομάδας Εργασίας που θα αναλάβει τον επανασχεδιασμό της διαδικασίας.

Στην ομάδα αυτή ζητά να συμμετέχουν και διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, και ειδικότερα προϊστάμενοι των Τμημάτων Προσωπικού και Οικονομικού.

Όπως επισημαίνει, η εμπειρία των συγκεκριμένων εργαζομένων από την καθημερινή εφαρμογή των διαδικασιών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου συστήματος.

Ο Σύλλογος δηλώνει, τέλος, ότι είναι διαθέσιμος να συμβάλει στον σχεδιασμό ενός πλήρως ψηφιακού συστήματος για τις προσλήψεις, τη διαχείριση και τις απολύσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με στόχο μεγαλύτερη αξιοπιστία, μικρότερο διοικητικό κόστος, περιορισμό των απαιτούμενων πόρων και, κυρίως, τον τερματισμό της ταλαιπωρίας που, όπως καταγγέλλει, εξακολουθούν να υφίστανται τόσο οι διοικητικοί υπάλληλοι όσο και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.