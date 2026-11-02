Σχολεία – 17 Νοεμβρίου: Τι ισχύει για τα μαθήματα, τις σχολικές γιορτές και τις απουσίες μαθητών

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με μαθητές και γονείς να αναρωτιούνται εάν τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026.

Παρότι η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί σχολική αργία, οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες για τις καθιερωμένες επετειακές εκδηλώσεις, καθώς δεν πραγματοποιούνται τα συνηθισμένα μαθήματα.

Η 17η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα μνήμης για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και συνοδεύεται από ειδικό πρόγραμμα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ωστόσο, η συμμετοχή των μαθητών στις εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική, ενώ οι απουσίες καταγράφονται, γεγονός που πρέπει να γνωρίζουν οι οικογένειες που θεωρούν ότι πρόκειται για ημέρα χωρίς σχολικές υποχρεώσεις.

Τι θα γίνει στα σχολεία στις 17 Νοεμβρίου

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν με το συνηθισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Αντί των μαθημάτων, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις αφιερωμένες στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με στόχο την ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων του Νοεμβρίου 1973 και της σημασίας τους για τη δημοκρατία.

Οι εκδηλώσεις αφορούν τόσο τα δημοτικά σχολεία όσο και τα γυμνάσια και τα λύκεια.

Κατά τη διάρκειά τους, οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες μνήμης και τιμής για την επέτειο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει διαμορφώσει κάθε σχολική μονάδα.

Είναι υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών; Τι ισχύει για τις απουσίες

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν γονείς και μαθητές αφορά την υποχρέωση παρουσίας στις σχολικές εκδηλώσεις.

Παρότι η 17η Νοεμβρίου χαρακτηρίζεται σχολική αργία, αυτό δεν σημαίνει ότι οι μαθητές μπορούν να απουσιάζουν χωρίς συνέπειες.

Η συμμετοχή στις επετειακές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική, ενώ σε περίπτωση απουσίας εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι κανόνες καταγραφής απουσιών.

Επομένως, οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο την ώρα που θα οριστεί από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας, προκειμένου να παρακολουθήσουν το εορταστικό πρόγραμμα.

Τι ισχύει για φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και πανεπιστήμια

Η επέτειος του Πολυτεχνείου επηρεάζει και άλλες εκπαιδευτικές δομές.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που περιγράφεται για την ημέρα, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών παραμένουν κλειστά, ενώ δεν πραγματοποιούνται οι συνήθεις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πανεπιστήμια.

Η 17η Νοεμβρίου, ωστόσο, δεν αποτελεί γενική αργία για το σύνολο των εργαζομένων.

Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα λειτουργούν κανονικά, καθώς η συγκεκριμένη επέτειος συνδέεται με την εκπαιδευτική κοινότητα και όχι με καθολική αργία.

Μετά την ολοκλήρωση των επετειακών εκδηλώσεων της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, τα σχολεία επιστρέφουν στο κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας τους την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026.

Οι μαθητές θα συνεχίσουν τα μαθήματά τους σύμφωνα με το καθιερωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική ενημέρωση από τη σχολική τους μονάδα.