Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα δουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους

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Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σταδιακά σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες καθαρισμού, τα κομμωτήρια, οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, τα logistics και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, με στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και την καταγραφή των πραγματικών ωρών απασχόλησης.

Όπως ανέφερε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» της ΕΡΤ3, περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι βρίσκονται πλέον υπό την προστασία του μέτρου, ενώ η καταγραφή των υπερωριών παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Παράλληλα, η υφυπουργός αναφέρθηκε στους ελέγχους για την τήρηση του ωραρίου, αλλά και στην ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ για συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες δικαιούχων, από τα τέλη Δεκεμβρίου.

«Η ψηφιακή κάρτα εργασίας βρίσκεται σε μία νέα επέκτασή της, ήδη γίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο έγινε την προηγούμενη βδομάδα. Το δεύτερο στάδιο θα γίνει αρχές Νοεμβρίου. Επεκτείνεται σε υπηρεσίες καθαρισμού, σε καθαριστήρια, κομμωτήρια, ιδιωτικής υγείας, logistics, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μια μεγάλη γκάμα επαγγελμάτων και κλάδων επαγγελματικών. Και αυτό συνεπάγεται ότι αυτή τη στιγμή κάτω από την ομπρέλα της ψηφιακής κάρτας εργασίας βρίσκονται περίπου 2.5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υπό την προστασία της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Διαπιστώνουμε μία πολύ μεγάλη αύξηση υπερωριών, καταγεγραμμένων υπερωριών. Σε κάποιους κλάδους η αύξηση αυτή φτάνει στο 1.200%. Σκεφτείτε δηλαδή τι δεν δηλωνόταν πριν και τι δηλώνεται τώρα» ανέφερε η κ. Ευθυμίου.

Η ίδια εξήγησε πως μπορεί η ψηφιακή κάρτα να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο και για τον εργαζόμενο και για τον εργοδότη. «Για τον εργαζόμενο, γιατί πληρώνεται τις ώρες που δουλεύει. Άρα για εμάς είναι πολύ ουσιαστικό να έχουμε μια αντιμετώπιση υποδουλωμένης και αδήλωτης εργασίας, γιατί αυτό ήταν νομίζω ένα διαχρονικό ζήτημα που ερχόμαστε και το επιλύουμε σε ένα σημαντικό βαθμό με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Συνεπάγεται οφέλη και για τις επιχειρήσεις. Διότι είναι πολύ διαφορετικό να δουλεύει κάποιος με αδήλωτη εργασία σε μια επιχείρηση και είναι πολύ διαφορετικό να δουλεύει κάποιος με όλες τις ώρες απασχόλησης δηλωμένες. Αφού πλέον υπάρχει για όλους η ίδια αντιμετώπιση, αυτό σημαίνει ότι ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός και αντιμετωπίζεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός».

Επίσης έχει και ένα άλλο όφελος για την πολιτεία. Το όφελος είναι ότι με αυτές τις υπερωρίες που καταγράφονται, υπάρχουν πάνω σ’ αυτές και ασφαλιστικές εισφορές. Αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές γεμίζουν με περισσότερα έσοδα τα ταμεία του ΕΦΚΑ και του ΤΕΚΑ και στη συνέχεια δίνεται ένας δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσουμε να αντιμετωπιστούν κοινωνικές αδικίες, όπως οι συντάξεις χηρείας».

Αναφορικά με καταγγελίες για την ψηφιακή κάρτα και ότι πολλοί εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι κτυπούν κάρτα με τη λήξη του ωραρίου τους και μετά τους υποχρεώνουν οι εργοδότες να επιστρέφουν και να συνεχίζουν να δουλεύουν (χωρίς να καταγράφονται οι υπερωρίες τους), η υφυπουργός ανέφερε: «Ένα στάδιο ψηφιακού ελέγχου αποτελεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας που δηλώνονται όλα σε πραγματικό χρόνο. Ένα πολύ ουσιαστικό όμως στάδιο ελέγχου είναι και η Επιθεώρηση Εργασίας. Δηλαδή οι έλεγχοι που γίνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ένα περίπου 50% των παραβάσεων που καταγράφει η Επιθεώρηση Εργασίας είναι στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Όχι, οι εργοδότες δεν είναι κατά βάση παραβατικοί και έχουμε δει μια πολύ μεγάλη τάση συμμόρφωσης. Υπάρχουν όμως κάποιοι που είναι παραβατικοί. Έρχεται λοιπόν σε ένα στάδιο δεύτερο, η Επιθεώρηση Εργασίας και το ελέγχει αυτό και χρησιμοποιεί και έξυπνους τρόπους. Η Επιθεώρηση Εργασίας πλέον μέσω της τεχνολογίας για να μπορέσει ακριβώς να εντοπίσει αυτές τις παραβάσεις και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι έλεγχοι και συνακόλουθα τα πρόστιμα που επιβάλλει».

Για την εφαρμογή της επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας: «Ο στόχος είναι όσες επιχειρήσεις εντάσσονται να έχουν ένα πιλοτικό στάδιο εφαρμογής για να μπορούμε να βλέπουμε τι προβλήματα υπάρχουν και κάθε φορά και με τις επιχειρήσεις, να εξορθολογίζονται και μετά μπαίνουν στο κανονικό στάδιο εφαρμογής. Μετά προστίθενται άλλα επαγγέλματα, άλλοι κλάδοι και γίνεται αυτή η διαδικασία με μία σταδιακή αλλά δυναμική κατάσταση παράλληλα, ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε όσους περισσότερους κλάδους μπορούμε και είναι εφικτό στα πλαίσια της παρεχόμενης της φύσης της παρεχόμενης εργασίας».

Για το τι περιμένουν οι συνταξιούχοι από τον Νοέμβριο και την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ. «Πλέον έχει διευρυνθεί το εύρος το επίπεδο προστασίας των ωφελούμενων, των συνταξιούχων που το λαμβάνουν. Από τέλη Δεκεμβρίου και εφεξής κάθε χρόνο θα δίνεται το επίδομα των 400 ευρώ. Αυτό θα το λαμβάνουν οι συνταξιούχοι 65 ετών και άνω, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνει η περίμετρος των ωφελούμενων, άρα συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων, σαφώς και ανασφάλιστοι υπερήλικες αλλά και συνταξιούχοι μόνο χηρείας», ανέφερε μεταξύ άλλων η Άννα Ευθυμίου.