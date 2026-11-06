Ψηφιακό Φροντιστήριο και στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου – Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας

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Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, ενώ ο χρόνος έναρξης των μαθημάτων και το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο.

Η επέκταση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου περιλαμβάνονται στις προτεινόμενες ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στόχος της επέκτασης είναι να αποκτήσουν περισσότεροι μαθητές πρόσβαση σε δωρεάν εκπαιδευτική υποστήριξη, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών τους.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, στις 10:00, δίνοντας σε εκπαιδευτικούς, πολίτες και φορείς τη δυνατότητα να καταθέσουν παρατηρήσεις και προτάσεις πριν από την οριστικοποίηση και την κοινοβουλευτική επεξεργασία των διατάξεων.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και την αξιοποίηση των ψηφιακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ωστόσο η νομοθετική πρόταση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ανακοίνωση άμεσης έναρξης μαθημάτων: για τον χρόνο ενεργοποίησης της επέκτασης, τα μαθήματα και το πρόγραμμα θα χρειαστεί η αντίστοιχη ενημέρωση εφαρμογής.

Υπενθυμίζεται, ότι μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική υπηρεσία έχει συνδεθεί κυρίως με την προετοιμασία των μαθητών της Γ΄ Λυκείου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Με τη νέα ρύθμιση, η δωρεάν ψηφιακή εκπαιδευτική υποστήριξη επιχειρείται να επεκταθεί και στις μικρότερες τάξεις του Λυκείου, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε οργανωμένο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό και μαθήματα νωρίτερα στην εκπαιδευτική τους πορεία.