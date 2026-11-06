Πανελλαδικές 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τους υποψηφίους από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το Τμήμα ή τη Σχολή στην οποία εισήχθησαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου.

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους υποψηφίους από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το Τμήμα ή τη Σχολή στην οποία εισήχθησαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου, ενώ οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τις 10 έως τις 18 Νοεμβρίου, απευθείας στις γραμματείες των σχολών επιτυχίας και χωρίς ηλεκτρονική εγγραφή.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας: Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται με υποβολή της αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής επιτυχίας είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε με ταχυδρομική αποστολή.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου της και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες, εάν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή, κατά την εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής επιτυχίας την απόφαση διαγραφής τους από την προηγούμενη σχολή ή, εφόσον αυτή δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται ότι θα την προσκομίσουν άμεσα.