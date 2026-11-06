Ποιοι θα πάρουν επίδομα 500 ευρώ – Οι προϋποθέσεις και τα αναδρομικά

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Από 80 έως 500 ευρώ τον μήνα διαμορφώνεται το επίδομα διοίκησης για συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης στην Ελληνική Αστυνομία. Η σχετική απόφαση προσδιορίζει τους δικαιούχους, τα ποσά ανά θέση και τις προϋποθέσεις καταβολής, ενώ η παροχή δεν αφορά το σύνολο των αστυνομικών.

Επίδομα διοίκησης που κυμαίνεται από 80 έως 500 ευρώ μηνιαίως προβλέπεται για συγκεκριμένα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη σχετική ρύθμιση να έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025. Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ καθορίζει αναλυτικά τις θέσεις ευθύνης που υπάγονται στο μέτρο, τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε βαθμίδα διοίκησης και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται η παροχή.

Η εξέλιξη αφορά την εφαρμογή πρόβλεψης που είχε ήδη ενσωματωθεί στο νέο μισθολογικό πλαίσιο και όχι τη θέσπιση ενός εντελώς νέου επιδόματος τον Αύγουστο του 2026.

Με τη δημοσίευση της σχετικής κανονιστικής πράξης στο ΦΕΚ 4695/Β/29-7-2026, προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις της ΕΛ.ΑΣ. που δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναδρομικότητα της ρύθμισης, καθώς η ημερομηνία έναρξης ισχύος της τοποθετείται στην 1η Οκτωβρίου 2025. Αυτό σημαίνει ότι για τα στελέχη που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις τίθεται ζήτημα καταβολής των ποσών που αντιστοιχούν και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ποιοι δικαιούνται επίδομα έως 500 ευρώ

Το ποσό του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση διοίκησης και το επίπεδο ευθύνης που αναλαμβάνει κάθε στέλεχος.

Στην κορυφή της κλίμακας βρίσκεται ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον οποίο προβλέπεται μηνιαία παροχή 500 ευρώ.

Ακολουθούν οι Α΄ και Β΄ Υπαρχηγοί, με επίδομα 450 ευρώ, ενώ στους Γενικούς Συντονιστές Αστυνομίας Βόρειας και Νότιας Ελλάδας αντιστοιχούν 400 ευρώ.

Αναλυτικά, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

500 ευρώ μηνιαίως: Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας.

450 ευρώ: Α΄ και Β΄ Υπαρχηγοί.

400 ευρώ: Γενικοί Συντονιστές Αστυνομίας Βόρειας και Νότιας Ελλάδας.

350 ευρώ: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

250 ευρώ: Προϊστάμενοι επιπέδου Διεύθυνσης.

180 ευρώ: Προϊστάμενοι επιπέδου Υποδιεύθυνσης.

100 ευρώ: Προϊστάμενοι επιπέδου Τμήματος.

80 ευρώ: Προϊστάμενοι επιχειρησιακών περιφερειακών υπηρεσιών επιπέδου Σταθμού.

Επομένως, η οικονομική παροχή δεν καταβάλλεται οριζόντια σε όλους τους αστυνομικούς. Αφορά αποκλειστικά όσους υπηρετούν σε συγκεκριμένες θέσεις διοικητικής ευθύνης, όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση.

Ειδική πρόβλεψη για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), για τα οποία καθορίζονται συγκεκριμένα ποσά ανάλογα με τη θέση τους.

Ο Διευθυντής της υπηρεσίας δικαιούται επίδομα 250 ευρώ τον μήνα.

Για τους Α΄ και Β΄ Υποδιευθυντές, καθώς και τους προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων που υπάγονται στη ΔΑΟΕ, το ποσό ανέρχεται στα 180 ευρώ.

Αντίστοιχα, στους προϊσταμένους Τμημάτων και συγκεκριμένων Γραφείων της υπηρεσίας προβλέπεται μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις για να καταβληθεί το επίδομα

Η χορήγηση του επιδόματος διοίκησης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον βαθμό που κατέχει ένα στέλεχος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να υπηρετεί με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης ευθύνης.

Η απόφαση προβλέπει επίσης συγκεκριμένους περιορισμούς για τις περιπτώσεις απουσίας ή υπηρεσιακής μεταβολής.

Ειδικότερα, η καταβολή συνεχίζεται κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένης άδειας, εφόσον η συνεχής διάρκειά της δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα.

Αντίθετα, η παροχή διακόπτεται όταν ο δικαιούχος βρίσκεται σε απόσπαση, μετακίνηση ή διάθεση, καθώς και όταν λαμβάνει άδεια συνεχούς διάρκειας μεγαλύτερης του ενός μήνα.

Πρόβλεψη υπάρχει και για τις περιπτώσεις νόμιμης αναπλήρωσης. Όταν ο δικαιούχος απουσιάζει και τα καθήκοντά του αναλαμβάνει ο νόμιμος αναπληρωτής, το επίδομα μπορεί να καταβάλλεται στον τελευταίο για όσο διάστημα ασκεί τα αντίστοιχα καθήκοντα.

Ποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περιλαμβάνονται

Η ρύθμιση επεκτείνεται και σε συγκεκριμένες θέσεις διοίκησης υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνεται ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού, για τον οποίο προβλέπεται επίδομα 350 ευρώ μηνιαίως.

Επίσης, στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης αντιστοιχεί ποσό 250 ευρώ τον μήνα.

Για τους διοικητές των Τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης προβλέπεται επίδομα 100 ευρώ.

Αναδρομική ισχύς από την 1η Οκτωβρίου 2025

Το στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη οικονομική σημασία για τους δικαιούχους είναι η αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης.

Παρότι ο καθορισμός των θέσεων διοίκησης ολοκληρώθηκε με αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν μέσα στο 2026, η έναρξη ισχύος προβλέπεται από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Κατά συνέπεια, για τα στελέχη που πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα προκύπτει δυνατότητα αναδρομικής καταβολής του επιδόματος.

Το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο εξαρτάται από τη θέση ευθύνης που κατείχε και από το χρονικό διάστημα για το οποίο πληρούνταν οι όροι χορήγησης.

Πόσο κοστίζει η εφαρμογή του μέτρου

Σύμφωνα με τα δημοσιονομικά στοιχεία που συνοδεύουν την απόφαση, η δαπάνη για την εφαρμογή της ρύθμισης υπολογίζεται σε περίπου 3,075 εκατομμύρια ευρώ για το 2026.

Για τα επόμενα έτη του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού, η ετήσια επιβάρυνση εκτιμάται σε περίπου 2,46 εκατομμύρια ευρώ.

Το νέο πλαίσιο προσδιορίζει με σαφήνεια τόσο τις θέσεις που υπάγονται στο επίδομα όσο και τις περιπτώσεις στις οποίες η καταβολή συνεχίζεται ή διακόπτεται.

Σε κάθε περίπτωση, η ανώτατη μηνιαία παροχή των 500 ευρώ δεν αφορά το σύνολο του ένστολου προσωπικού, αλλά την υψηλότερη θέση διοίκησης στην Ελληνική Αστυνομία. Για τις υπόλοιπες προβλεπόμενες θέσεις, τα ποσά διαμορφώνονται κλιμακωτά από 80 έως 450 ευρώ, ανάλογα με τα καθήκοντα και το επίπεδο ευθύνης.