Νέα «βόμβα» Λαζαράτου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια: «Ξεκινούν μαθήματα χωρίς πιστοποιημένα προγράμματα»

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Νέες καταγγελίες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια από τον Πάνο Λαζαράτο, ο οποίος υποστηρίζει ότι δύο ΝΠΠΕ ξεκίνησαν μαθήματα παρά τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ. Τι αναφέρει για τις Νομικές Σχολές, την πιστοποίηση των καθηγητών και την κλήση του από προανακριτή.

Νέες καταγγελίες για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων διατυπώνει ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Πάνος Λαζαράτος, υποστηρίζοντας ότι δύο Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) έχουν ήδη ξεκινήσει προπαρασκευαστικά μαθήματα, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, ακύρωσαν τις άδειες και τα προγράμματά τους.

Με δημόσια ανάρτησή του, υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «ΝΠΠΕ – Μαθήματα χωρίς προγράμματα», ο καθηγητής κάνει λόγο για σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, θέτοντας στο επίκεντρο τόσο την έγκριση των προγραμμάτων σπουδών όσο και την πιστοποίηση των διδασκόντων.

Παράλληλα, αναφέρεται στην επικείμενη έναρξη κανονικών μαθημάτων, ακόμη και σε Νομικές Σχολές, ενώ γνωστοποιεί ότι έχει ειδοποιηθεί από προανακριτή για την κατάθεση υπομνήματος.

Λαζαράτος: Ξεκίνησαν μαθήματα σε δύο μη κρατικά πανεπιστήμια

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Πάνος Λαζαράτος, δύο ΝΠΠΕ έχουν ήδη προχωρήσει στην έναρξη προπαρασκευαστικών μαθημάτων, παρότι, όπως υποστηρίζει, έχουν προηγηθεί ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο ίδιος δηλώνει χαρακτηριστικά:

«Μαθαίνω, μετά βεβαιότητος, ότι σε δύο από τα ΝΠΠΕ των οποίων ακυρώθηκαν οι άδειες και τα προγράμματα από το ΣτΕ, ξεκίνησαν ήδη τα προπαρασκευαστικά μαθήματα».

Η συγκεκριμένη αναφορά εγείρει, κατά τον καθηγητή, ερωτήματα για τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών φορέων με τις δικαστικές αποφάσεις.

Ωστόσο, στην ανάρτησή του δεν κατονομάζει και τα δύο ιδρύματα στα οποία αναφέρεται ούτε παραθέτει τους αριθμούς των δικαστικών αποφάσεων.

«Τη Δευτέρα ξεκινούν κανονικά μαθήματα και σε Νομικές»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο καθηγητής στην προγραμματισμένη έναρξη κανονικών μαθημάτων, η οποία, σύμφωνα με την ανάρτησή του, περιλαμβάνει και Νομικές Σχολές.

Όπως υποστηρίζει, η εκπαιδευτική διαδικασία πρόκειται να ξεκινήσει χωρίς εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και χωρίς να υπάρχει διασφάλιση ότι τα προγράμματα και οι διδάσκοντες θα λάβουν την απαιτούμενη πιστοποίηση.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Και τη Δευτέρα ξεκινούν τα κανονικά μαθήματα και σε Νομικές, χωρίς προγράμματα και χωρίς καμία εγγύηση ότι τα προγράμματα και οι καθηγητές τους θα πιστοποιηθούν».

Η καταγγελία συνδέεται με τον νέο Οδηγό Πιστοποιήσεων, ο οποίος, σύμφωνα με τον καθηγητή, είχε εκδοθεί την ημέρα της ανάρτησής του.

Ο ίδιος σημειώνει ότι προτίθεται να μελετήσει το περιεχόμενό του, προκειμένου να εξετάσει τις σχετικές προβλέψεις.

Αιχμές για τους καθηγητές και αναφορά στο York

Ο Πάνος Λαζαράτος δεν περιορίζεται στις διαδικασίες αδειοδότησης και πιστοποίησης, αλλά στρέφει την κριτική του και προς τους διδάσκοντες που, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μάλιστα, κάνει ειδική αναφορά στο York, υποστηρίζοντας ότι γνωρίζει προσωπικά τους διδάσκοντές του.

«Γνωρίζω έναν έναν τους διδάσκοντες, του York τουλάχιστον, με τα μικρά τους ονόματα. Δεν πράττουν ορθά. Διόλου ορθά».

Στη συνέχεια, εκφράζει την άποψη ότι η διδασκαλία χωρίς εγκεκριμένο πρόγραμμα και χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση των καθηγητών δημιουργεί σοβαρό ζήτημα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ευθύνης.

Όπως σημειώνει, φοβάται ότι με αυτές τις πρακτικές καταπατώνται βασικές αρχές της ίδιας της επιστήμης που οι συγκεκριμένοι καθηγητές προτίθενται να διδάξουν.

«Όλα αυτά είναι παράνομα και ποινικώς κολάσιμα»

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, ο καθηγητής υποστηρίζει ότι οι ενέργειες τις οποίες περιγράφει συνιστούν παρανομίες που ενδέχεται, κατά τη νομική του εκτίμηση, να επισύρουν ποινικές συνέπειες.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Ενημερώνω ότι όλα αυτά είναι παράνομα και ποινικώς κολάσιμα καθώς και ότι σήμερα ειδοποιήθηκα από τον προανακριτή για να καταθέσω υπόμνημα».

Ο ίδιος χαρακτηρίζει τις καταγγελλόμενες πράξεις ως «αυτόφωρο διαρκές αδίκημα», διευκρινίζοντας ότι δεν σκοπεύει να στραφεί προσωπικά εναντίον συγκεκριμένων προσώπων.

Αντιθέτως, όπως σημειώνει, θα επικεντρωθεί σε πραγματικά περιστατικά τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να διερευνηθούν άμεσα από τις αρμόδιες αρχές.

«Προφανώς δεν θα αναφερθώ σε πρόσωπα, που εξακολουθώ να σέβομαι, αλλά σε γεγονότα που θα πρέπει να διερευνηθούν άμεσα», επισημαίνει.

Η αναφορά στην ειδοποίησή του από προανακριτή αποτελεί μέρος των δηλώσεών του και δεν συνιστά από μόνη της επιβεβαίωση τέλεσης ποινικού αδικήματος.

Αιχμές για τη μη συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις

Στο τελευταίο μέρος της παρέμβασής του, ο καθηγητής εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, αντιμετωπίζονται οι δικαστικές αποφάσεις.

Υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει η αναγκαία συμμόρφωση και ασκεί κριτική στη στάση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

«Κανείς δεν συμμορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις και οι Εισαγγελείς κάνουν πως δεν βλέπουν και δεν διαβάζουν τίποτα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αφήνει αιχμές για την υποστήριξη που θεωρεί ότι ενδέχεται να διαθέτουν όσοι εμπλέκονται στις καταγγελλόμενες πρακτικές, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει συγκεκριμένα στοιχεία για την ύπαρξη τέτοιας υποστήριξης.

Κλείνοντας, ο Πάνος Λαζαράτος εκφράζει την απογοήτευσή του για την κατάσταση, σημειώνοντας ότι αισθάνεται πρόσκαιρη κόπωση, την οποία, όπως τονίζει, θεωρεί βέβαιο ότι θα έχει ξεπεράσει την επόμενη ημέρα.

Η δημόσια παρέμβασή του επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα της νομιμότητας της λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων, της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν καταγγελίες του καθηγητή και απαιτούν διασταύρωση με τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις, τα στοιχεία αδειοδότησης και πιστοποίησης των ιδρυμάτων, καθώς και τις θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων.