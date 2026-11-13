Απίστευτο περιστατικό σε σχολείο: Μητέρα εισέβαλε σε τάξη και άρπαξε το απουσιολόγιο – Κλήθηκε η Αστυνομία

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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό, με αφορμή τις απουσίες μαθήτριας, φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα σε σχολείο του Τυρνάβου, όταν μητέρα εισήλθε σε αίθουσα διδασκαλίας και πήρε το απουσιολόγιο, προκαλώντας αναστάτωση στη σχολική μονάδα και την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που δημοσίευσε το TirnavosPress, η γυναίκα αντέδρασε έντονα όταν προέκυψε ζήτημα με τον μεγάλο αριθμό απουσιών που είχε συγκεντρώσει η κόρη της.

Η αντίδρασή της, όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα, δεν περιορίστηκε σε κάποια διαμαρτυρία προς τη διεύθυνση του σχολείου, αλλά εξελίχθηκε σε περιστατικό έντασης μέσα στους χώρους της εκπαιδευτικής μονάδας.

Τύρναβος: Μπήκε στην τάξη και άρπαξε το απουσιολόγιο

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν όταν η μητέρα πληροφορήθηκε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε η κόρη της λόγω των συσσωρευμένων απουσιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα μπήκε αιφνιδιαστικά στην αίθουσα όπου βρισκόταν η μαθήτρια και πήρε το απουσιολόγιο.

Στη συνέχεια, άρχισε να κινείται στους χώρους του σχολείου κρατώντας το, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν εκπαιδευτικοί που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.

Οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να την ακολουθήσουν και να την εμποδίσουν να απομακρυνθεί με το απουσιολόγιο, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να καταφέρουν να το πάρουν πίσω.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, καθώς η διαφωνία για τις απουσίες εξελίχθηκε σε ένταση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.

Φραστική επίθεση στον διευθυντή και στους εκπαιδευτικούς

Η κατάσταση φέρεται να οξύνθηκε όταν η μητέρα κατευθύνθηκε προς το γραφείο του διευθυντή.

Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες του TirnavosPress, φέρεται να εξαπέλυσε φραστική επίθεση εναντίον του διευθυντή και εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η γυναίκα χρησιμοποίησε υβριστικές εκφράσεις, ενώ οι προσπάθειες των παρευρισκομένων να την ηρεμήσουν και να διευθετήσουν την κατάσταση δεν απέδωσαν.

Η ένταση συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η κλήση της Αστυνομίας.

Κλήθηκε η Αστυνομία για το απουσιολόγιο

Στο σχολείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, επιχείρησαν να διαχειριστούν το περιστατικό και να παραλάβουν το απουσιολόγιο.

Ωστόσο, η γυναίκα φέρεται να συνέχισε να αντιδρά έντονα, απευθύνοντας ύβρεις προς όσους προσπαθούσαν να παρέμβουν.

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν διευκρινίζεται εάν τελικά το απουσιολόγιο επιστράφηκε, εάν πραγματοποιήθηκε κάποια προσαγωγή ή εάν υποβλήθηκε μήνυση για το περιστατικό.

Το περιστατικό, όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους χώρους του σχολείου.

Ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι η ένταση εκδηλώθηκε μέσα σε σχολική μονάδα, όπου καθημερινά βρίσκονται μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Οι διαφωνίες που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ γονέων και σχολικής διοίκησης σχετικά με τις απουσίες, τη φοίτηση ή άλλες εκπαιδευτικές διαδικασίες μπορούν να αντιμετωπίζονται μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες.

Η συγκεκριμένη υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη διαχείρισης τέτοιων διαφορών χωρίς εντάσεις που διαταράσσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της προστασίας των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και της διασφάλισης ενός ήρεμου και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος για τους μαθητές.