Κλειστά σχολεία: Πού δεν θα χτυπήσει το κουδούνι την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
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Ο Νοέμβριος επιφυλάσσει εκπλήξεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς τοπικές θρησκευτικές γιορτές φέρνουν σχολικές αργίες σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.
Μία επιπλέον ημέρα χωρίς μαθήματα φέρνει η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, καθώς ο εορτασμός της Αγίας Αικατερίνης συνοδεύεται από τοπική σχολική αργία.
Συγκεκριμένα, τα σχολεία στην Κατερίνη και τη Σητεία δεν θα πραγματοποιήσουν μαθήματα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, καθώς οι δύο πόλεις τιμούν την πολιούχο τους, Αγία Αικατερίνη.
Γιατί θα είναι κλειστά τα σχολεία στις 25 Νοεμβρίου
Η 25η Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Αγίας Αικατερίνης, η οποία αποτελεί πολιούχο τόσο της Κατερίνης όσο και της Σητείας.
Με αφορμή τον εορτασμό της, η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί τοπική αργία στις δύο πόλεις.
Έτσι, οι μαθητές των σχολείων που καλύπτονται από την τοπική αργία θα έχουν μία ημέρα ξεκούρασης από τις σχολικές τους υποχρεώσεις, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.
Η αργία δεν ισχύει για όλα τα σχολεία
Αξίζει να σημειωθεί ότι η 25η Νοεμβρίου δεν αποτελεί πανελλαδική σχολική αργία.
Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα λειτουργήσουν κανονικά, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική τοπική ρύθμιση.
Οι τοπικές σχολικές αργίες συνδέονται με τον εορτασμό των πολιούχων και ισχύουν στις περιοχές για τις οποίες έχουν καθιερωθεί.
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