Ποιοι θα πάρουν voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα – «Κουπόνι» 60 ευρώ μηνιαίως

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Όπως εξήγησε η Δόμνα Μιχαηλίδου, «αυτό το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία αλλά και λαϊκές αγορές».

Στη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών σε τρεις ελληνικές πόλεις, στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, καθώς και στο voucher 1.000 ευρώ για τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών, αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ειδικότερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανακοίνωσε ότι στόχος είναι να ξεκινήσει πριν από τα Χριστούγεννα το νέο Market Pass για περίπου 190.000 πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Αναφερόμενη στην έντονη στεγαστική πίεση για τρεις στους δέκα Έλληνες που ζουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία και ιδιαίτερα στους νέους, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι εφαρμόζονται 47 μέτρα στεγαστικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων η επιστροφή ενοικίου και τα προγράμματα «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω».

Τόνισε, ωστόσο, ότι καθοριστική για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών, επισημαίνοντας πως μέσω του «Ανακαινίζω» επιδιώκεται να επιστρέψουν στην αγορά 14.000 σπίτια.

Το νέο Market Pass

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών, η υπουργός ανακοίνωσε ότι στόχος είναι να ξεκινήσει πριν από τα Χριστούγεννα το νέο Market Pass, για περίπου 190.000 πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Η μέση μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται στα 60 ευρώ, με διαφοροποίηση ανάλογα με τη σύνθεση και τις ανάγκες της οικογένειας, ενώ η πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας, αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ.

Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα αντικαθιστά τις διανομές προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων του πρώην ΤΕΒΑ με κουπόνια που θα χρησιμοποιούνται σε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία και λαϊκές αγορές.

Σημείωσε ότι η αλλαγή εξασφαλίζει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής και σεβασμό στην αξιοπρέπεια των πολιτών, καταργώντας τις ουρές και τον στιγματισμό που συνόδευαν την παραλαβή τροφίμων. Επίσης, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με τις ευρωπαϊκές Αρχές, οι οποίες επέτρεψαν την αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης.

Η αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων

Στην κατεύθυνση της δημιουργίας νέων κατοικιών, η υπουργός παρουσίασε τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Όπως υπογράμμισε, προβλέπεται η κατασκευή περίπου 2.400 κοινωνικών κατοικιών, με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Ήδη προχωρούν οι διαδικασίες για δύο πρώην στρατόπεδα, οι μελέτες βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και οι διαγωνισμοί για την ανάδειξη αναδόχων αναμένονται στις αρχές του 2027.

Η κ. Μιχαηλίδου εξήγησε ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν οργανωμένα συγκροτήματα κατοικιών, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και υποδομές, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί και μίνι μάρκετ, ενταγμένα στον αστικό ιστό και όχι απομονωμένες περιοχές κοινωνικής στέγασης.

Το κοινωνικό μίσθωμα θα διαμορφώνεται με βάση το εισόδημα και τα χαρακτηριστικά κάθε νοικοκυριού, όπως η μονογονεϊκότητα ή η ύπαρξη παιδιού με αναπηρία, και θα αντιστοιχεί, κατά τον σχεδιασμό, περίπου στο 50%-60% του αγοραίου ενοικίου.