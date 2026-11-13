Αθλητικά Γυμνάσια: Επιστρέφουν στον εκπαιδευτικό χάρτη – Πότε κατατίθεται το νομοσχέδιο

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Νομοσχέδιο για τη δημιουργία Αθλητικού Γυμνασίου έως τον Μάρτιο του 2027 προανήγγειλε η Σοφία Ζαχαράκη. Παράλληλα, σχεδιάζονται αλλαγές στα αθλητικά μόρια των Πανελλαδικών, με έμφαση στη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας και στην πραγματική συμμετοχή των μαθητών.

Την κατάθεση νομοσχεδίου για τη δημιουργία Αθλητικού Γυμνασίου έως τον Μάρτιο του 2027 προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανοίγοντας παράλληλα τη συζήτηση για ένα νέο σύστημα μοριοδότησης των αθλητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η αναγνώριση της πραγματικής αθλητικής προσπάθειας των μαθητών, με δύο βασικά κριτήρια: τη διάρκεια ενασχόλησής τους με ένα άθλημα και την ουσιαστική συμμετοχή τους στην αθλητική δραστηριότητα.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3, η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε τόσο στη νομοθετική πρωτοβουλία για το Αθλητικό Γυμνάσιο όσο και στις αλλαγές που προετοιμάζονται στο σύστημα εισαγωγής των διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αθλητικό Γυμνάσιο: Νομοσχέδιο έως τον Μάρτιο του 2027

Μία από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις της Σοφίας Ζαχαράκη αφορά την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη δημιουργία Αθλητικού Γυμνασίου.

Σύμφωνα με την υπουργό, το σχετικό νομοσχέδιο προγραμματίζεται να κατατεθεί έως τον Μάρτιο του 2027, σηματοδοτώντας μια νέα πρωτοβουλία στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και του αθλητισμού.

Η εξαγγελία αφορά τη θεσμοθέτηση του Αθλητικού Γυμνασίου, χωρίς ωστόσο να έχουν παρουσιαστεί ακόμη αναλυτικά οι προβλέψεις για τον τρόπο λειτουργίας του.

Ειδικότερα, παραμένουν προς διευκρίνιση ζητήματα όπως οι προϋποθέσεις εισαγωγής των μαθητών, το πρόγραμμα σπουδών, η οργάνωση της αθλητικής εκπαίδευσης και ο αριθμός των σχολικών μονάδων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν.

Οι λεπτομέρειες αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την παρουσίαση του νομοσχεδίου.

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αλλάζουν τα κριτήρια για τα αθλητικά μόρια

Παράλληλα με την εξαγγελία για το Αθλητικό Γυμνάσιο, η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στην αναμόρφωση του συστήματος πρόσθετης μοριοδότησης των μαθητών που έχουν αθλητικές διακρίσεις.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία ενός δικαιότερου πλαισίου, το οποίο θα αξιολογεί την πραγματική προσπάθεια των υποψηφίων και δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στην καταγραφή μιας αθλητικής επιτυχίας.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η καθιέρωση δύο βασικών κριτηρίων για τη μοριοδότηση των μαθητών-αθλητών.

Το πρώτο κριτήριο αφορά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας.

Η αξιολόγηση θα λαμβάνει υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένας μαθητής ασχολείται πραγματικά και συστηματικά με ένα άθλημα.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να αναγνωρίζεται η μακροχρόνια προσπάθεια των μαθητών που συνδυάζουν τις σχολικές υποχρεώσεις με τις προπονήσεις και τους αγώνες.

Το δεύτερο κριτήριο αφορά την ουσιαστική συμμετοχή στον αθλητισμό.

Η υπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη να εξετάζεται κατά πόσο ο μαθητής συμμετέχει πραγματικά στην αθλητική δραστηριότητα, ώστε η πρόσθετη μοριοδότηση να συνδέεται με την ενεργό ενασχόλησή του με το άθλημα.

Ζαχαράκη: «Θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα παιδιά που κάνουν χρόνια ένα άθλημα»

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η αναμόρφωση του συστήματος δεν ξεκινά από μηδενική βάση, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους μαθητές που αφιερώνουν σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους στον αθλητισμό, προσπαθώντας παράλληλα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου.

«Θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα παιδιά που κάνουν χρόνια ένα άθλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει την πρόθεση του υπουργείου να συνδέσει τη μοριοδότηση με τη σταθερή και ουσιαστική αθλητική δραστηριότητα.

Αναμένεται η εισήγηση της ομάδας εργασίας

Οι τελικές αλλαγές στο πλαίσιο μοριοδότησης δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Όπως εξήγησε η υπουργός Παιδείας, το υπουργείο αναμένει την εισήγηση της αρμόδιας ομάδας εργασίας, η οποία επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις.

Στη συνέχεια, η εισήγηση θα υποβληθεί στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Επομένως, οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις αποτελούν μέρος του σχεδιασμού για την αναμόρφωση του συστήματος και όχι ήδη θεσμοθετημένες αλλαγές.

Η τελική μορφή των ρυθμίσεων αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.