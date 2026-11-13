Ράλλεια Σχολεία: Έπεσαν σοβάδες από την οροφή σε τάξη της Α’ δημοτικού – «Είχαμε προειδοποιήσει», λένε οι γονείς

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Τμήμα της οροφής έπεσε μέσα σε αίθουσα των Ραλλείων Δημοτικών Σχολείων Πειραιά, σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα τον Δήμο και ζητούν να ανασταλεί η λειτουργία του σχολείου μέχρι να πιστοποιηθεί η ασφάλεια του κτιρίου.

Έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών προκαλεί η πτώση τμήματος της οροφής μέσα σε σχολική αίθουσα των Ραλλείων Δημοτικών Σχολείων Πειραιά, με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων να καταγγέλλει ότι το περιστατικό είχε προηγηθεί από επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.

Οι γονείς ζητούν την άμεση αναστολή λειτουργίας του σχολείου μέχρι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και να διασφαλιστεί πλήρως η καταλληλότητα του κτιρίου.

Παράλληλα, καλούν τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στις αναγκαίες ενέργειες, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να τίθεται σε διαπραγμάτευση.

Πειραιάς: Έπεσε τμήμα της οροφής μέσα σε σχολική αίθουσα

Σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Ραλλείων Δημοτικών Σχολείων, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό πτώσης τμήματος της οροφής στο εσωτερικό σχολικής αίθουσας.

Το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση των γονέων, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για όσους βρίσκονται καθημερινά στο σχολικό συγκρότημα.

Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν χαρακτηριστικά:

«Δυστυχώς, οι προειδοποιήσεις μας επιβεβαιώθηκαν με τον πιο επικίνδυνο τρόπο».

Όπως επισημαίνουν, το περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απρόβλεπτο γεγονός, καθώς, σύμφωνα με τους ίδιους, είχαν προηγηθεί πολλές ενημερώσεις για προβλήματα στις σχολικές εγκαταστάσεις.

«Είχαν προηγηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις»

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η καταγγελία του Συλλόγου ότι οι αρμόδιοι είχαν ενημερωθεί επανειλημμένα για την κατάσταση του σχολικού κτιρίου.

Σύμφωνα με τους γονείς, τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου όσο και η Διεύθυνση του σχολείου είχαν απευθυνθεί στους αρμόδιους αντιδημάρχους και στις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.

Οι σχετικές παρεμβάσεις, όπως υποστηρίζουν, δεν ήταν μεμονωμένες, αλλά περιλάμβαναν δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις και επισημάνσεις.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, οι γονείς καταγγέλλουν ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η πτώση τμήματος της οροφής.

Όπως αναφέρουν:

«Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί ένα απρόβλεπτο γεγονός που προέκυψε χωρίς προειδοποίηση».

Η συγκεκριμένη αναφορά θέτει στο επίκεντρο της καταγγελίας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι προειδοποιήσεις για την κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Ζητούν να κλείσει το σχολείο μέχρι να διασφαλιστεί η καταλληλότητά του

Μετά το περιστατικό, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων απευθύνει συγκεκριμένα αιτήματα προς τη δημοτική αρχή.

Πρώτο και βασικό αίτημα είναι η άμεση αναστολή λειτουργίας του σχολείου, μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες και ασφαλείς για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι γονείς θεωρούν ότι η επιστροφή στη σχολική καθημερινότητα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ουσιαστική διερεύνηση της κατάστασης του κτιρίου.

Για τον λόγο αυτό, ζητούν να πραγματοποιηθεί άμεσα ολοκληρωμένος τεχνικός έλεγχος από αρμόδιους μηχανικούς.

Ο έλεγχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρέπει να αφορά όλους τους χώρους του σχολικού συγκροτήματος και όχι μόνο την αίθουσα στην οποία σημειώθηκε το περιστατικό.

Τα τέσσερα αιτήματα των γονέων προς τον Δήμο Πειραιά

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος διατυπώνει τέσσερα συγκεκριμένα αιτήματα προς τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη.

Πρώτον, ζητά την αναστολή λειτουργίας του σχολείου μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια και η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων.

Δεύτερον, απαιτεί άμεσο, ολοκληρωμένο και ουσιαστικό τεχνικό έλεγχο σε όλους τους χώρους του σχολικού κτιρίου από αρμόδιους μηχανικούς.

Τρίτον, ζητά την αποκατάσταση όλων των προβλημάτων και των επικίνδυνων σημείων που θα διαπιστωθούν.

Τέταρτον, απαιτεί επίσημη, έγγραφη και ενυπόγραφη βεβαίωση από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες ότι το σχολικό κτίριο είναι απολύτως ασφαλές και κατάλληλο για τη φιλοξενία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι γονείς επιμένουν ότι η αντιμετώπιση της κατάστασης πρέπει να είναι συνολική και να συνοδεύεται από συγκεκριμένες εγγυήσεις για την ασφάλεια του σχολικού περιβάλλοντος.

«Δεν θα δεχτούμε πρόχειρες παρεμβάσεις»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί αποσπασματικές λύσεις ή διαβεβαιώσεις που δεν συνοδεύονται από επίσημη τεχνική τεκμηρίωση.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Δεν πρόκειται να δεχτούμε πρόχειρες παρεμβάσεις, αποσπασματικούς ελέγχους ή διαβεβαιώσεις χωρίς επίσημη τεκμηρίωση».

Όπως υπογραμμίζουν οι γονείς, η επιστροφή των παιδιών και των εκπαιδευτικών στις αίθουσες πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο όταν υπάρχουν σαφείς και υπεύθυνες διαβεβαιώσεις ότι δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο.

Η απαίτηση για έγγραφη και ενυπόγραφη βεβαίωση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών αποτελεί κεντρικό σημείο της παρέμβασής τους.

Με τον τρόπο αυτό, ζητούν να υπάρξει επίσημη ανάληψη ευθύνης ως προς την καταλληλότητα του σχολικού κτιρίου, πριν συνεχιστεί η λειτουργία του.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη»

Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, οι γονείς απευθύνουν έκκληση για άμεσες ενέργειες από τη δημοτική αρχή.

Τονίζουν ότι η ασφάλεια των μαθητών δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αναμονής ή καθυστερήσεων, ιδιαίτερα μετά από ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τους ίδιους, θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

«Απαιτούμε άμεσες ενέργειες. Απαιτούμε υπευθυνότητα. Απαιτούμε ασφαλές σχολείο».

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με τη χαρακτηριστική επισήμανση:

«Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη!»

Η καταγγελία αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης διερεύνησης της κατάστασης των εγκαταστάσεων των Ραλλείων Δημοτικών Σχολείων και των ενεργειών που είχαν προηγηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, το αίτημα των γονέων για αναστολή λειτουργίας παραμένει διακριτό από οποιαδήποτε επίσημη απόφαση των αρμόδιων αρχών, καθώς στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται ότι έχει ήδη αποφασιστεί το κλείσιμο του σχολείου.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον Σύλλογο, είναι να αποκατασταθούν τα προβλήματα και να υπάρξει τεκμηριωμένη διασφάλιση ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιστρέψουν σε ένα απολύτως ασφαλές σχολικό περιβάλλον.