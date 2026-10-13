ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πάρουν εποχικό επίδομα έως 1.438 ευρώ – Πότε λήγει η προθεσμία

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, με τα ποσά να κυμαίνονται από 719 έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο.

Το ποσό των 719 έως 1.438 ευρώ μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος της ΔΥΠΑ για το 2026, με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και αφορά εργαζόμενους σε συγκεκριμένους κλάδους με εποχική απασχόληση, οι οποίοι πληρούν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Όπως διευκρίνισε η φοροτεχνικός Νίκη Βομπιράκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, το βοήθημα δεν αφορά το σύνολο των ανέργων, αλλά συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, το ειδικό εποχικό βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους θεμελιώνουν δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2026. Εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Οι δικαιούχοι

Όπως ανέφερε η κ. Βομπιράκη, η μεγαλύτερη κατηγορία δικαιούχων είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης οικοδόμοι, χειριστές μηχανημάτων, ηθοποιοί, χορευτές, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, τεχνικοί που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, εργαζόμενοι στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, δασεργάτες, καπνεργάτες και άλλες ειδικότητες που προβλέπονται από το πρόγραμμα.

Επομένως, πρόκειται για επίδομα που αφορά εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει συγκεκριμένο αριθμό ημερών ασφάλισης κατά το προηγούμενο έτος. Για το βοήθημα του 2026 εξετάζονται τα ένσημα που πραγματοποιήθηκαν το 2025, με τα απαιτούμενα όρια να διαφέρουν ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο.

Για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τον επισιτισμό, που αποτελούν και τη μεγαλύτερη ομάδα δικαιούχων, απαιτούνται τουλάχιστον 75 ημέρες ασφάλισης μέσα στο 2025, εκ των οποίων έως 50 ημέρες στο διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Το ποσό για τη συγκεκριμένη κατηγορία ανέρχεται στα 719 ευρώ.

Η κα Βομπιράκη έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έναν εργαζόμενο που απασχολείται για λίγους μήνες κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, για παράδειγμα σε ένα νησί. Εφόσον δεν θεμελιώνει δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, μπορεί να διεκδικήσει το ειδικό εποχικό βοήθημα.

Πώς καταβάλλεται το βοήθημα

Η καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος γίνεται πλέον μέσω προπληρωμένης κάρτας. Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως το 50% του ποσού του επιδόματος, ενώ το υπόλοιπο ποσό χρησιμοποιείται μέσω της κάρτας για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Πέρυσι, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα, αριθμός που, σύμφωνα με την εκτίμηση που μεταφέρθηκε από την κα Βομπιράκη, αναμένεται να κινηθεί σε αντίστοιχα επίπεδα και το 2026.

Για τους εποχικά εργαζόμενους, το βοήθημα λειτουργεί ως οικονομική στήριξη για το διάστημα κατά το οποίο η εποχική δραστηριότητα περιορίζεται ή διακόπτεται, με τις προϋποθέσεις και το ποσό να καθορίζονται ανά επαγγελματικό κλάδο.