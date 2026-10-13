Πανελλήνιες 2026: Τελευταία ευκαιρία για το επίδομα των 1000 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

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Το πρόγραμμα αφορά μαθητές και μαθήτριες που πέτυχαν για πρώτη φορά φέτος την εισαγωγή τους σε δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Λήγει την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσων για το πρόγραμμα ου ΟΠΕΚΑ που προβλέπει τη χορήγηση χρηματικών βραβείων – υποτροφιών ύψους 1.000 ευρώ σε επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026.

Το πρόγραμμα αφορά μαθητές και μαθήτριες που πέτυχαν για πρώτη φορά φέτος την εισαγωγή τους σε δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Το χρηματικό βραβείο αφορά συνολικά 2.106 τέκνα άμεσων ή έμμεσων δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Βασική προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να είχαν τη μαθητική ιδιότητα κατά το σχολικό έτος 2025-2026 και να εισάγονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας, έπειτα από επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι άγαμοι και άνεργοι.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και όσοι πέτυχαν την εισαγωγή τους μέσω άλλης διαδικασίας την οποία το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εξομοιώνει με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος.

Η διαδικασία για την αίτηση

Η αίτηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ.

Την υποβολή κάνει ο γονέας που είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον το παιδί του καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις στις οποίες η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από το ίδιο το τέκνο. Πρόκειται για περιπτώσεις ορφανικής σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας, όταν το τέκνο είναι ανίκανο για κάθε εργασία, καθώς και για την περίπτωση επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Κάθε δικαιούχος που θα επιλεγεί στο πλαίσιο του προγράμματος θα λάβει 1.000 ευρώ.

Τι γίνεται εάν οι αιτήσεις είναι περισσότερες

Η υποβολή αίτησης και η πλήρωση των προϋποθέσεων δεν σημαίνουν αυτομάτως ότι ο ενδιαφερόμενος θα λάβει την υποτροφία, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι 2.106.

Εάν οι έγκυρες αιτήσεις ξεπεράσουν τον συγκεκριμένο αριθμό, οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.